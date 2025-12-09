Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गाजियाबाद में जहरीली हवा से राहत नहीं, 'बेहद खराब' श्रेणी में हवा, AQI 300 के पार

    By Shobhit Sharma Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 08:42 AM (IST)

    गाजियाबाद में प्रदूषण का स्तर लगातार खतरनाक बना हुआ है। जिले का एक्यूआई छह अंकों की गिरावट के साथ 309 दर्ज किया गया, जो हवा को बेहद खराब श्रेणी में दर ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। प्रदूषण के स्तर में लगातार उतार-चढ़ाव जारी है। रविवार के मुकाबले जिले का एक्यूआई छह अंकों की गिरावट के साथ 309 दर्ज किया गया। इसके साथ ही हवा बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई। सोमवार को चारों स्टेशन के एक्यूआई में लोनी फिर से सबसे अधिक प्रदूषित रहा। यहां लोगों को साफ हवा नहीं मिल पा रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गाजियाबाद में रविवार को 315 एक्यूआई था, जो घटकर 309 पर आ गया। इसके अलावा लोनी में सबसे अधिक हवा जहरीली दर्ज की गई हालांकि रविवार के मुकाबले यहां का भी एक्यूआई कम हुआ है। चारों स्टेशन की बात की जाए तो संजयनगर में भी तीन सौ से अधिक एक्यूआई दर्ज किया गया।

    प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी अंकित सिंह ने बताया कि लोनी में लगातार कार्रवाई कर प्रदूषण की रोकथाम की जा रही है। धूल और कूड़े में उठने वाले धुएं से प्रदूषण का स्तर बढ़ा हुआ है। टीमों को यहां लगाया गया है। इसके अलावा प्रदूषण फैला रही फैक्ट्रियों को भी चिन्हित कर कार्रवाई कराई जा रही है।

    स्टेशन सोमवार का एक्यूआइ रविवार का एक्यूआई

    • जिले का एक्यूआइ - 309 315
    • इंदिरापुरम - 275 268
    • लोनी -357 367
    • संजयनगर - 315 298
    • वसुंधरा - 288 328

    यह भी पढ़ें- दिल्ली-NCR में दमघोंटू हवा से राहत नहीं, AQI 350 के पार; आपके इलाके का क्या है हाल?

    यह भी पढ़ें- Delhi AQI: दिल्ली में कड़ाके की ठंड से थोड़ी राहत, मुंडका की हवा सबसे 'जहरीली'; आपके इलाके का क्या है हाल?