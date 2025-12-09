गाजियाबाद में जहरीली हवा से राहत नहीं, 'बेहद खराब' श्रेणी में हवा, AQI 300 के पार
गाजियाबाद में प्रदूषण का स्तर लगातार खतरनाक बना हुआ है। जिले का एक्यूआई छह अंकों की गिरावट के साथ 309 दर्ज किया गया, जो हवा को बेहद खराब श्रेणी में दर ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। प्रदूषण के स्तर में लगातार उतार-चढ़ाव जारी है। रविवार के मुकाबले जिले का एक्यूआई छह अंकों की गिरावट के साथ 309 दर्ज किया गया। इसके साथ ही हवा बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई। सोमवार को चारों स्टेशन के एक्यूआई में लोनी फिर से सबसे अधिक प्रदूषित रहा। यहां लोगों को साफ हवा नहीं मिल पा रही है।
गाजियाबाद में रविवार को 315 एक्यूआई था, जो घटकर 309 पर आ गया। इसके अलावा लोनी में सबसे अधिक हवा जहरीली दर्ज की गई हालांकि रविवार के मुकाबले यहां का भी एक्यूआई कम हुआ है। चारों स्टेशन की बात की जाए तो संजयनगर में भी तीन सौ से अधिक एक्यूआई दर्ज किया गया।
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी अंकित सिंह ने बताया कि लोनी में लगातार कार्रवाई कर प्रदूषण की रोकथाम की जा रही है। धूल और कूड़े में उठने वाले धुएं से प्रदूषण का स्तर बढ़ा हुआ है। टीमों को यहां लगाया गया है। इसके अलावा प्रदूषण फैला रही फैक्ट्रियों को भी चिन्हित कर कार्रवाई कराई जा रही है।
स्टेशन सोमवार का एक्यूआइ रविवार का एक्यूआई
- जिले का एक्यूआइ - 309 315
- इंदिरापुरम - 275 268
- लोनी -357 367
- संजयनगर - 315 298
- वसुंधरा - 288 328
