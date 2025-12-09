गाजियाबाद में जहरीली हवा से राहत नहीं, 'बेहद खराब' श्रेणी में हवा, AQI 300 के पार

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। प्रदूषण के स्तर में लगातार उतार-चढ़ाव जारी है। रविवार के मुकाबले जिले का एक्यूआई छह अंकों की गिरावट के साथ 309 दर्ज किया गया। इसके साथ ही हवा बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई। सोमवार को चारों स्टेशन के एक्यूआई में लोनी फिर से सबसे अधिक प्रदूषित रहा। यहां लोगों को साफ हवा नहीं मिल पा रही है।

गाजियाबाद में रविवार को 315 एक्यूआई था, जो घटकर 309 पर आ गया। इसके अलावा लोनी में सबसे अधिक हवा जहरीली दर्ज की गई हालांकि रविवार के मुकाबले यहां का भी एक्यूआई कम हुआ है। चारों स्टेशन की बात की जाए तो संजयनगर में भी तीन सौ से अधिक एक्यूआई दर्ज किया गया।