    दिल्ली-NCR में दमघोंटू हवा से राहत नहीं, AQI 350 के पार; आपके इलाके का क्या है हाल?

    By Abhishek Tiwari Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 08:10 AM (IST)

    दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का स्तर खतरनाक बना हुआ है। आज सुबह दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 318 दर्ज किया गया, जो 'बहुत खराब' श्रेणी में आता है। ...और पढ़ें

    Hero Image


    कर्तव्य पथ पर छाए स्मॉग के बीच मास्क लगकार भ्रमण करता पर्यटक। चंद्र प्रकाश मिश्र

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में दमघोंटू हवा से राहत नहीं मिल रही है। राजधानी में जहरीले स्मॉग की एक परत छाई हुई है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के अनुसार, सोमवार सुबह सात बजे राजधानी का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 318 दर्ज किया गया, जो हवा की बेहद खराब कैटेगरी में आता है।

    इससे एक दिन पहले रविवार को हवा की क्वालिटी 'बहुत खराब' कैटेगरी में ही रही और पूरे हफ्ते इसी जोन में रहने की उम्मीद है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के शाम 4 बजे के डेटा के मुताबिक, रविवार को 24 घंटे का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 308 रिकॉर्ड किया गया। शनिवार को यह 330 (बहुत खराब) था।

    सीपीसीबी के डेटा के मुताबिक, आज सोमवार को राजधानी के आनंद विहार इलाके में एक्यूआई 354, बवाना में 368, बुराड़ी में 327, चांदनी चौक में 321, द्वारका में 325, आईटीओ में 326, जहांगीरपुरी में 348, मुंडका में 355, नरेला में 344, विवेक विहार में 291 और रोहिणी में 346 दर्ज किया गया है।

     

    इसके अलावा दिल्ली से सटे नोएडा सेक्टर-62 में 297, गाजियाबाद के वसुंधरा में 308, इंदिरापुरम में 284, और गुरुग्राम सेक्टर-51 में 286 रिकॉर्ड किया गया है। मालूम हो कि सीपीसीबी के अनुसार, 0-50 के बीच एक्यूआई रीडिंग 'अच्छा', 51-100 'संतोषजनक', 101-200 'मध्यम', 201-300 'खराब', 301-400 'बहुत खराब' और 401-500 'गंभीर' है।

    कहां कितना है एक्यूआई?

    इलाका एक्यूआई
    आनंद विहार 354
    बवाना 368
    बुराड़ी 327
    चांदनी चौक 321
    द्वारका 325
    आईटीओ 326
    जहांगीरपुरी 348
    मुंडका 355
    नरेला 344
    विवेक विहार 291
    रोहिणी 346
    नोएडा सेक्टर-62 297
    गाजियाबाद, वसुंधरा 308
    इंदिरापुरम 284
    गुरुग्राम सेक्टर-51 286

     

