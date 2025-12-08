दिल्ली-NCR में दमघोंटू हवा से राहत नहीं, AQI 350 के पार; आपके इलाके का क्या है हाल?
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में दमघोंटू हवा से राहत नहीं मिल रही है। राजधानी में जहरीले स्मॉग की एक परत छाई हुई है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के अनुसार, सोमवार सुबह सात बजे राजधानी का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 318 दर्ज किया गया, जो हवा की बेहद खराब कैटेगरी में आता है।
इससे एक दिन पहले रविवार को हवा की क्वालिटी 'बहुत खराब' कैटेगरी में ही रही और पूरे हफ्ते इसी जोन में रहने की उम्मीद है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के शाम 4 बजे के डेटा के मुताबिक, रविवार को 24 घंटे का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 308 रिकॉर्ड किया गया। शनिवार को यह 330 (बहुत खराब) था।
सीपीसीबी के डेटा के मुताबिक, आज सोमवार को राजधानी के आनंद विहार इलाके में एक्यूआई 354, बवाना में 368, बुराड़ी में 327, चांदनी चौक में 321, द्वारका में 325, आईटीओ में 326, जहांगीरपुरी में 348, मुंडका में 355, नरेला में 344, विवेक विहार में 291 और रोहिणी में 346 दर्ज किया गया है।
#WATCH | Delhi | Visuals from the Anand Vihar area as a layer of toxic smog blankets the city. AQI (Air Quality Index) around the area is 354, categorised as 'Very Poor', as claimed by CPCB (Central Pollution Control Board). pic.twitter.com/9fBRYO8SFy— ANI (@ANI) December 8, 2025
इसके अलावा दिल्ली से सटे नोएडा सेक्टर-62 में 297, गाजियाबाद के वसुंधरा में 308, इंदिरापुरम में 284, और गुरुग्राम सेक्टर-51 में 286 रिकॉर्ड किया गया है। मालूम हो कि सीपीसीबी के अनुसार, 0-50 के बीच एक्यूआई रीडिंग 'अच्छा', 51-100 'संतोषजनक', 101-200 'मध्यम', 201-300 'खराब', 301-400 'बहुत खराब' और 401-500 'गंभीर' है।
कहां कितना है एक्यूआई?
|इलाका
|एक्यूआई
|आनंद विहार
|354
|बवाना
|368
|बुराड़ी
|327
|चांदनी चौक
|321
|द्वारका
|325
|आईटीओ
|326
|जहांगीरपुरी
|348
|मुंडका
|355
|नरेला
|344
|विवेक विहार
|291
|रोहिणी
|346
|नोएडा सेक्टर-62
|297
|गाजियाबाद, वसुंधरा
|308
|इंदिरापुरम
|284
|गुरुग्राम सेक्टर-51
|286
