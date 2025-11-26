85 दिन से जहरीली हवा में सांस ले रहे गाजियाबाद के बाशिंदे, साल में सिर्फ 6 दिन ही 50 से नीचे रहा AQI
गाजियाबाद में पिछले 85 दिनों से वायु प्रदूषण का स्तर खराब बना हुआ है, जिससे लोगों को शुद्ध हवा नहीं मिल पा रही है। अंतिम बार 2 सितंबर को हवा साफ थी। ग्रेप के नियमों का उल्लंघन हो रहा है और अधिकारी कार्रवाई करने में विफल रहे हैं। अब लोगों को तेज हवा और बारिश से राहत की उम्मीद है। लोनी में भी हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में है।
राहुल कुमार, साहिबाबाद। बीते 85 दिन से गाजियाबाद के लोग शुद्ध हवा का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जिले का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 50 से कम नहीं पहुंच सका है। जिम्मेदार विभागों के अधिकारियों से भी लोगों का विश्वास उठ गया है कि वह कोई ठोस योजना बनाएंगे और प्रदूषण राहत मिलेगी। अब लोग तेज हवा चलने व वर्षा होने पर प्रदूषण से राहत मिलने की उम्मीद लगाए बैठे हैं।
अंतिम बार दो सितंबर को ही जिले की हवा साफ रही थी। उस दिन AQI 48 दर्ज किया गया था। इसके बाद सितंबर के बचे हुए 28 दिन, अक्टूबर के 31 दिन और 26 नवंबर तक एक दिन भी एक्यूआई साफ श्रेणी में नहीं रहा। ज्यादातर दिन हवा खराब, बेहद खराब व गंभीर श्रेणी में ही बनी रही।
आने वाले दिनों में मौसम में नमी और ज्यादा बढ़ जाएगी। इससे लोगों को साफ हवा मिलना संभव नहीं है, क्योंकि जिले की सड़कों पर उड़ती धूल प्रदूषण का बड़ा कारण है। नमी बढ़ने पर धूल के कण वायुमंडल में घूमते रहते हैं।
वहीं, बुधवार को हवा की गति नौ किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई। इससे एक्यूआई में 20 अंक की गिरावट भी आई, लेकिन हवा अभी भी बेहद खराब श्रेणी में बरकरार है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार एक्यूआई 329 दर्ज किया गया।
ग्रेप के नियमों का भी नहीं हो रहा पालन
जिले में ग्रेप-तीन के प्रतिबंध लागू हैं, लेकिन उनका पालन कराने में जिम्मेदार फेल साबित हो रहे हैं। निर्माण कार्य होने से लेकर होटलों में कोयला तक पर कोई रोक नहीं है।
सड़कों हर धूल उड़ रही है। अवैध फैक्ट्रियों के संचालन पर कोई रोक नहीं है। अगर ग्रेप के नियमों का पालन होता तो प्रदूषण से काफी हद तक राहत मिल सकती थी।
एक दिन राहत के बाद लोनी की हवा फिर गंभीर श्रेणी में पहुंची
लोनी के लोगों को एक दिन थोड़ी राहत रही। मंगलवार को एक्यूआई 320 दर्ज किया गया था, लेकिन बुधवार को फिर से गंभीर श्रेणी में पहुंच गया।
एक्यूआई 415 दर्ज किया गया। इस माह अभी तक लोनी की हवा 15 दिन गंभीर श्रेणी में रही है। इसके अलावा नौ दिन बेहद खराब व दो दिन खराब श्रेणी में रही।
इस वर्ष अभी तक कब-कब मिली साफ हवा
|तारीख
|AQI
|14 जुलाई
|40
|15 जुलाई
|41
|31 जुलाई
|47
|26 अगस्त
|44
|01 सितंबर
|48
|02 सितंबर
|48
बुधवार को स्टेशनों का AQI
- गाजियाबाद - 329
- इंदिरापुरम - 329
- लोनी - 415
- संजय नगर - 303
- वसुंधरा - 268
यह भी पढ़ें- गाजियाबाद के साहिबाबाद में बढ़ रही दूषित पानी की समस्या, खारा पानी पीने को मजबूर हैं लोग
बीते दो दिन में एक्यूआई में गिरावट आई है। आगे भी राहत मिलने की उम्मीद हैं। इसके लिए अधिक प्रदूषित इलाकों की निगरानी व कार्रवाई बढ़ा दी है।
-अंकित सिंह, क्षेत्रीय अधिकारी, यूपीपीसीबी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।