लगातार दूसरे दिन गाजियाबाद की हवा देश में सबसे प्रदूषित, इंदिरापुरम और वसुंधरा का AQI 400 के पार पहुंचा

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। लगातार दूसरे दिन गाजियाबाद देश का सबसे प्रदूषित शहर रहा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, बृहस्पतिवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक 430 दर्ज किया गया। वहीं, देश भर में दिल्ली के वजीराबाद के बाद लोनी क्षेत्र की हवा सबसे जहरीली रही।

वजीराबाद का एक्यूआई 462 तो लोनी का एक अंक कम 461 दर्ज किया गया। यह लोनी का इस वर्ष का सबसे अधिक एक्यूआई है। बीते वर्ष 19 नवंबर को अधिकतम एक्यूआई 472 दर्ज किया गया था। बुधवार को जिले का एक्यूआई 422 दर्ज किया गया था, लेकिन शुक्रवार तक इसमें आठ अंक की बढ़ोतरी हो गई। हालांकि हवा की गति के साथ प्रदूषण का स्तर भी दिनभर घटता बढ़ता रहा। अब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी भी वर्षा होने व तेज हवा चलने के इंतजार में हैं।

उनका कहना है कि नमी के कारण वायु मंडल में पीएम (पार्टिकुलेट मैटर)-2.5 और पीएम-10 के कण बहुत अधिक हैं। अभी हवा की गति बहुत कम है, जिससे कण वायुमंडल में घूम रहे हैं। अगर वर्षा या तेज हवा चल जाएगी तो प्रदूषण का स्तर अपने आप कम हो जाएगा।

उनका कहना है कि अपने स्तर से नगर निगम और नगर पालिकाएं पानी का छिड़काव करा रही हैं, लेकिन वह केवल सड़कों तक सीमित है। वहीं, प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ने के बाद भी ग्रेप के नियमों का भी खूब उल्लंघन हो रहा है। अधिकारी केवल कागजी योजनाओं में उलझे हुए हैं।

लोनी में अवैध फैक्ट्री प्रदूषण का बड़ा कारण लोनी में प्रदूषण का मुख्य कारण अवैध फैक्ट्रियों का संचालन है। यहां हजारों की संख्या में अवैध फैक्ट्रियां चल रही हैं। घरों में तारों को जलाकर धातु निकाली जा रही है। कई जगह ई-वेस्ट भी जलाया जा रहा है। अधिकारी कार्रवाई के नाम पर खानापूरी कर रहे हैं। इसके अलावा टूटी सड़कें भी प्रदूषण का कारण हैं।