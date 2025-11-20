गाजियाबाद में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण ने बढ़ाई लोगों की टेंशन, सड़क किनारे चल रहा रेत-गिट्टी का अवैध कारोबार

संवाद सहयोगी, लोनी (गाजियाबाद)। गाजियाबाद शहर में खुलेआम सड़क किनारे ग्रीन बेल्ट को कब्जा कर रेत और गिट्टी का कारोबार किया जा रहा है। इसके कारण जहां एक तरफ मार्ग पर जाम लगा रहता है, वहीं आंखों में रेत के कण जाने से लोगों को समस्याएं हो रही हैं। लोगों का आरोप है कि कुछ लोग बिना पंजीयन कराए ही रेत और गिट्टी के कारोबार को संचालित कर रहे हैं। लोनी में बढ़ते एक्यूआई के बीच प्रदूषण की रोकथाम भी नहीं हो पा रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दिल्ली सहारनपुर मार्ग, लोनी गाजियाबाद मार्ग, बेहटा हाजीपुर नहर मार्ग समेत अन्य स्थानों पर दुकानदारों द्वारा मार्ग किनारे ग्रीन बेल्ट पर अतिक्रमण कर खुले में रोड़ी, डस्ट बेचा जा रहा है। इससे लोगों को धूल से परेशान होना पड़ रहा है।

आलम यह है कि शहर में मार्ग किनारे व विभिन्न मोहल्लों में दीवारों की आड़ में कारोबार चल रहा है। कई स्थानों पर मार्ग किनारे संचालित होने से यातायात व्यवस्था बिगड़ रही है। मार्ग किनारे टाल खुलने से रेत, डस्ट और गिट्टी ट्रैक्टर में लोड होने से यह ट्रैक्टर मार्ग पर खड़े हो रहे हैं, जिससे वाहनों को ओवरटेक करने में परेशानी हो रही है।