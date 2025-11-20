Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गाजियाबाद में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण ने बढ़ाई लोगों की टेंशन, सड़क किनारे चल रहा रेत-गिट्टी का अवैध कारोबार

    By Shobhit Sharma Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 12:51 PM (IST)

    गाजियाबाद के लोनी में सड़क किनारे ग्रीन बेल्ट पर अवैध रूप से रेत और गिट्टी का कारोबार चल रहा है, जिससे प्रदूषण फैल रहा है और यातायात बाधित हो रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बिना पंजीकरण के कारोबार चलने से धूल की समस्या बढ़ गई है और बीमारी का खतरा बना हुआ है। एसडीएम ने सर्वे कराकर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    संवाद सहयोगी, लोनी (गाजियाबाद)। गाजियाबाद शहर में खुलेआम सड़क किनारे ग्रीन बेल्ट को कब्जा कर रेत और गिट्टी का कारोबार किया जा रहा है। इसके कारण जहां एक तरफ मार्ग पर जाम लगा रहता है, वहीं आंखों में रेत के कण जाने से लोगों को समस्याएं हो रही हैं। लोगों का आरोप है कि कुछ लोग बिना पंजीयन कराए ही रेत और गिट्टी के कारोबार को संचालित कर रहे हैं। लोनी में बढ़ते एक्यूआई के बीच प्रदूषण की रोकथाम भी नहीं हो पा रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली सहारनपुर मार्ग, लोनी गाजियाबाद मार्ग, बेहटा हाजीपुर नहर मार्ग समेत अन्य स्थानों पर दुकानदारों द्वारा मार्ग किनारे ग्रीन बेल्ट पर अतिक्रमण कर खुले में रोड़ी, डस्ट बेचा जा रहा है। इससे लोगों को धूल से परेशान होना पड़ रहा है।

    आलम यह है कि शहर में मार्ग किनारे व विभिन्न मोहल्लों में दीवारों की आड़ में कारोबार चल रहा है। कई स्थानों पर मार्ग किनारे संचालित होने से यातायात व्यवस्था बिगड़ रही है। मार्ग किनारे टाल खुलने से रेत, डस्ट और गिट्टी ट्रैक्टर में लोड होने से यह ट्रैक्टर मार्ग पर खड़े हो रहे हैं, जिससे वाहनों को ओवरटेक करने में परेशानी हो रही है।

    वहीं, मोहल्लों में बालू, डस्ट और गिट्टी लोडिंग और अनलोडिंग होने से धूल उड़ती है। इससे बीमारी होने का खतरा बना रहता है।

    मार्ग के किनारे लगे रेत उड़कर आंखों पड़ जाती है, जिससे मार्ग पर एक्सीडेंट होने का खतरा बना रहता है। प्रदूषण भी इससे फैल रहा है। - चंद्र प्रकाश, स्थानीय निवासी

    डस्ट की भरी गाड़ियां मार्ग पर खड़ी रहती हैं, जिससे जाम लग जाता है। समय से काम पर नही पहुंच पाते हैं। धूल उड़ने से आंखों में भी दिक्कत हो रही है। - बिजेंद्र, स्थानीय निवासी

    डस्ट उड़कर घरों व दुकानों में आ जाती है, जिससे खाने पीने का सामान खराब हो जाता है। बीमारी का खतरा बना रहता है। - रजनीश, स्थानीय निवासी

    टीम गठित कर शहर में चल रही रेत और गिट्टी के कारोबारियों का सर्वे कराकर नोटिस जारी किया जाएगा। अनियमितता पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। - दीपक कुमार, एसडीएम लोनी