'गंभीर' श्रेणी में पहुंचा गाजियाबाद का AQI, देश में सबसे प्रदूषित रहा; दूसरे-तीसरे नंबर पर भी यूपी के शहर

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। बढ़ते प्रदूषण के बीच ग्रेप-3 के नियमों का पालन न होने से हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। सोमवार को गाजियाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 401 दर्ज किया गया। इसके साथ ही गाजियाबाद देश के सबसे प्रदूषित शहरों में पहले नंबर पर रहा। गाजियाबाद के चार में से तीन ही स्टेशन का एक्यूआई दर्ज किया गया। विभाग के एप पर वसुंधरा स्टेशन का एक्यूआई अपडेट नहीं हुआ। गाजियाबाद प्रदूषित शहरों में पहले नंबर पर रहने के साथ ही गंभीर श्रेणी में आ गया है। 401 एक्यूआई के बीच गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोगों को तो अपना ख्याल रखना ही है साथ ही स्वस्थ लोगों को भी बाहर निकलने के दौरान पूरी एहतियात बरतनी है।

गाजियाबाद के तीन स्टेशन के एक्यूआई में संजयनगर सबसे ज्यादा प्रदूषित रहा। यहां का एक्यूआई 430 दर्ज किया गया। इसके अलावा लोनी में भी एक्यूआई 408 पर रहा। वसुंधरा भी पिछले दिनों बढ़े एक्यूआई के साथ गंभीर श्रेणी में रह चुका है। गाजियाबाद के बाद 390 एक्यूआई के साथ ग्रेटर नोएडा दूसरे और 383 एक्यूआई पर हापुड़ तीसरे नंबर पर रहा।