गाजियाबाद में नगर निगम के खिलाफ सोसायटी के लोगों का फूटा गुस्सा, आक्रामक कुत्तों को लेकर किया प्रदर्शन
गाजियाबाद की सेवियर ग्रीनआइल सोसायटी में आक्रामक कुत्तों के बढ़ते खतरे के खिलाफ निवासियों ने नगर निगम की उदासीनता पर विरोध प्रदर्शन किया। शिकायत के बा ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद में क्रासिंग रिपब्लिक स्थित सेवियर ग्रीनआइल सोसायटी में आक्रामक कुत्तों के लगातार बढ़ते खतरे को लेकर नगर निगम की उदासीनता के खिलाफ सोमवार को निवासियों का गुस्सा फूट पड़ा।
पूर्व में कई बार शिकायतें दिए जाने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई न होने से नाराज सोसायटी के लोगों ने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया और मौके पर पहुंची नगर निगम की गाड़ी को बिना कार्रवाई के वापस जाने से रोक दिया।निवासियों का आरोप है कि नगर निगम के कर्मचारी मौके पर तो पहुंचे, लेकिन यह कहकर आक्रामक कुत्तों को पकड़ने से मना कर दिया कि कुत्तों का पहले से बंध्याकरण किया हुआ है।
निवासियों का कहना है कि यह सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन है, जिनमें आक्रामक और जानलेवा कुत्तों के मामले में तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। नगर निगम की लापरवाही से आक्रोशित लोगों ने मांग की कि किसी वरिष्ठ अधिकारी को मौके पर भेजकर स्थिति का समाधान कराया जाए।
इस पूरे मामले में एक गंभीर पहलू यह भी सामने आया है कि सोसाइटी के अध्यक्ष विशाल सिंह भदौरिया को इस मुद्दे को उठाने के कारण एक अंतरराष्ट्रीय नंबर से जान से मारने की धमकी मिली है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में साइबर क्राइम थाने में शिकायत दर्ज कराई है।
अध्यक्ष ने बताया कि 22 दिसंबर को सोसायटी में आक्रामक कुत्तों को पकड़ने के लिए नगर निगम में शिकायत की गई थी और 25 दिसंबर को सोसायटी की एक महिला को कुत्ते ने गंभीर रूप से काटकर घायल कर दिया था। निवासियों ने चेतावनी दी है कि यदि नगर निगम ने शीघ्र सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप कार्रवाई नहीं की तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी नगर निगम की होगी।
वहीं, प्रदर्शन में प्रवीण अंतल, पंकज श्रीवास्तव, शुभम पांडेय, आशीष गुप्ता, गुंजन शर्मा, मयंक शुक्ला, राघव सिंह सहित बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रही।
