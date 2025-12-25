Ghaziabad News: नियम तोड़ने वाले वाहनों पर शिंकजा, ट्रैफिक पुलिस ने काटे 76 चालान

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। सर्दियों में कोहरे के समय सड़क किनारे खड़े वाहन दुर्घटना का कारण बनते हैं। बुधवार को ट्रैफिक पुलिस ने सड़क किनारे खड़े वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 76 वाहनों के चालान किए। वाहन चालकों को भी सड़क हादसे रोकने के लिए यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

डीसीपी यातायात त्रिगुण बिसेन के मुताबिक, यातायात को सुचारु करने और दुर्घटनाओं की संभावनाओं में कमी लाने के लिए अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान गलत तरीके के सड़क किनारे खड़े कुल 76 वाहनों के विरुद्ध चालानी कार्यवाही की गई।

इसके अतिरिक्त सड़क सुरक्षा को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए वाणिज्यिक वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप लगवाए गए। ताकि कोहरे की स्थिति में अन्य वाहन चालकों को दूर से ही वाहनों की स्पष्ट दृश्यता प्राप्त हो सके। वाणिज्यिक वाहनों के चालकों को कोहरे के दौरान वाहन चलाते समय बरती जाने वाली आवश्यक सावधानियों जैसे धीमी गति से वाहन चलाना, पर्याप्त दूरी बनाए रखना, फॉग लाइट हेडलाइट का सही उपयोग करना एवं अनावश्यक रूप से सड़क किनारे वाहन खड़ा न करने के संबंध में भी जागरूक किया गया।