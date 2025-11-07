बर्थडे से दो घंटे पहले कब्र पर पिता ने डाली मिट्टी, बच्ची की मौत से सदमे में पूरा परिवार

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद (गाजियाबाद)। गाजियाबाद के साहिबाबाद में टीलामोड़ थानाक्षेत्र में मंगलवार शाम प्लाट में पानी से भरे गड्ढे में मिले सात वर्षीय बच्ची की हत्या नहीं हुई थी, उसकी मौत पानी में डूबने के कारण हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डूबने से मौत की पुष्टि हुई है और साथ ही पीएम रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि भी नहीं हुई है।

पुलिस ने जांच के लिए स्लाइड व विसरा सुरक्षित कर लिया है। बच्ची के शरीर पर चोट के निशान नहीं मिले हैं लेकिन तीन जगह हल्की खरोंच मिली है। पुलिस का कहना है कि यह खरोंच गिरने के कारण भी आ सकती है। वहीं स्वजन ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट से असंतुष्टि जताई है और उन्होंने दोबारा पोस्टमार्टम कराए जाने की मांग की है। बच्ची के शव को स्वजन ने बुधवार रात दफन करा दिया।

बता दें कि टीला मोड़ थाना क्षेत्र की एक कालोनी में रहने वाली सात साल की एक बच्ची मां की डांट से नाराज होकर तीन नवंबर की शाम घर से निकल गई थी। रात तक घर न आने पर स्वजन ने तलाश की लेकिन उसका पता नहीं चला। अगले दिन चार नवंबर को स्वजन ने पुलिस से शिकायत की लेकिन पुलिस ने उन्हें टरका दिया।

इसके वह थाने पहुंचे तो लिखित तहरीर लाने की बात कही गई। तहरीर देने पर भी पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की और थाने से भेज दिया। बाद में पुलिस ने बच्ची की तलाश के कोई प्रयास नहीं किए। चार नवंबर की शाम बच्ची का शव पड़ोस के एक खाली प्लाट में पानी से भरे गड्ढे में पड़ा हुआ मिला।

बच्चों की सूचना पर मौके पर पहुंचे स्वजन ने बच्ची की शिनाख्त की और पुलिस को सूचना दी। शव मिलने के बाद पुलिस ने मामला अपहरण की धाराओं में दर्ज किया। स्वजन ने पुलिस पर घोर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया और बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या का अंदेशा जताया।

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और डाक्टरों के पैनल से पोस्टमार्टम कराया। बच्ची के पिता और मामा का आरोप है कि पुलिस ने उन्हें बच्ची के फेफड़ों, पेट या किसी अन्य हिस्से में पानी भरे होने की कोई जानकारी नहीं दी है। ना ही बच्ची की मौत का समय बताया है।