बर्थडे से दो घंटे पहले कब्र पर पिता ने डाली मिट्टी, बच्ची की मौत से सदमे में पूरा परिवार
गाजियाबाद के साहिबाबाद में टीलामोड़ थाना क्षेत्र में एक सात वर्षीय बच्ची की पानी में डूबने से मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डूबने से मौत की पुष्टि हुई है, दुष्कर्म की नहीं। स्वजन ने असंतुष्टि जताते हुए दोबारा पोस्टमार्टम की मांग की है। बच्ची मां की डांट से नाराज होकर घर से निकली थी, जिसके बाद उसका शव एक प्लाट में मिला था। पुलिस लापरवाही की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, साहिबाबाद (गाजियाबाद)। गाजियाबाद के साहिबाबाद में टीलामोड़ थानाक्षेत्र में मंगलवार शाम प्लाट में पानी से भरे गड्ढे में मिले सात वर्षीय बच्ची की हत्या नहीं हुई थी, उसकी मौत पानी में डूबने के कारण हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डूबने से मौत की पुष्टि हुई है और साथ ही पीएम रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि भी नहीं हुई है।
पुलिस ने जांच के लिए स्लाइड व विसरा सुरक्षित कर लिया है। बच्ची के शरीर पर चोट के निशान नहीं मिले हैं लेकिन तीन जगह हल्की खरोंच मिली है।
पुलिस का कहना है कि यह खरोंच गिरने के कारण भी आ सकती है। वहीं स्वजन ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट से असंतुष्टि जताई है और उन्होंने दोबारा पोस्टमार्टम कराए जाने की मांग की है। बच्ची के शव को स्वजन ने बुधवार रात दफन करा दिया।
बता दें कि टीला मोड़ थाना क्षेत्र की एक कालोनी में रहने वाली सात साल की एक बच्ची मां की डांट से नाराज होकर तीन नवंबर की शाम घर से निकल गई थी। रात तक घर न आने पर स्वजन ने तलाश की लेकिन उसका पता नहीं चला। अगले दिन चार नवंबर को स्वजन ने पुलिस से शिकायत की लेकिन पुलिस ने उन्हें टरका दिया।
इसके वह थाने पहुंचे तो लिखित तहरीर लाने की बात कही गई। तहरीर देने पर भी पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की और थाने से भेज दिया। बाद में पुलिस ने बच्ची की तलाश के कोई प्रयास नहीं किए। चार नवंबर की शाम बच्ची का शव पड़ोस के एक खाली प्लाट में पानी से भरे गड्ढे में पड़ा हुआ मिला।
बच्चों की सूचना पर मौके पर पहुंचे स्वजन ने बच्ची की शिनाख्त की और पुलिस को सूचना दी। शव मिलने के बाद पुलिस ने मामला अपहरण की धाराओं में दर्ज किया। स्वजन ने पुलिस पर घोर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया और बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या का अंदेशा जताया।
पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और डाक्टरों के पैनल से पोस्टमार्टम कराया। बच्ची के पिता और मामा का आरोप है कि पुलिस ने उन्हें बच्ची के फेफड़ों, पेट या किसी अन्य हिस्से में पानी भरे होने की कोई जानकारी नहीं दी है। ना ही बच्ची की मौत का समय बताया है।
स्वजन ने अंदेशा जताया है कि बच्ची को पानी में फेंक कर हत्या की जा सकती है। डीसीपी ट्रांस हिंडन निमिष पाटील का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्ची की मौत का कारण डूबना आया है। विसरा सुरक्षित किया गया है और स्लाइड को जांच के लिए भेजा गया है। यदि स्वजन तहरीर देते हैं तो जांच कराकर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस ने मामले में क्या लापरवाही बरती, इसकी जांच कराई जा रही है। जांच में दोषी पाए जाने पर संबंधित पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की जाएगी।
जन्मदिन से दो घंटे पहले कब्र पर पिता ने डाली मिट्टी
बृहस्पतिवार को बच्ची का सांतवा जन्मदिन था। जन्मदिन को लेकर स्वजन तैयारी कर रहे थे। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने बुधवार रात शव स्वजन के सुपुर्द किया। बुधवार रात की पीड़ित पिता ने जन्मदिन से कुल दो घंटे पहले बेटी की कब्र पर मिट्टी डाली। बच्ची की मौत से पूरे परिवार में कोहरात मचा हुआ था।
