गाजियाबाद में MBBS में एडमिशन के नाम पर छात्र से ठगे 51.50 लाख रुपये, चार आरोपितों पर नामजद FIR दर्ज

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के वसुंधरा निवासी एक युवक से आरोपितों ने कॉलेज मैनेजमेंट कोटे से एमबीबीएस में एडमिशन कराने के नाम पर 51.50 लाख रुपये ठग लिए। आरोपितों ने न तो एडमिशन कराया और न ही पैसे वापस दिए। अब आरोपितों ने पीड़ित का फोन भी उठाना बंद कर दिया। पीड़ित ने आरोपितों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है।

वसुंधरा सेक्टर 10 में रहने वाले लक्ष्मीकांत पाराशर का कहना है कि साहिबाबाद में प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करने वाले नवीन शर्मा का वसुंधरा सेक्टर 16 में आफिस है। वह उनके पूर्व के परिचित हैं। नवीन शर्मा ने उनका एडमिशन कॉलेज मैनेजमेंट कोटे से एमबीबीएस में कराने का झांसा दिया और उनकी मुलाकात संतोष सिंह, अतुल सिंह व शिवकुमार सिंह से कराई।