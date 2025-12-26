Language
    गाजियाबाद में MBBS में एडमिशन के नाम पर छात्र से ठगे 51.50 लाख रुपये, चार आरोपितों पर नामजद FIR दर्ज

    By Ashutosh Gupta Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 02:36 AM (IST)

    गाजियाबाद में एमबीबीएस में एडमिशन के नाम पर एक छात्र से 51.50 लाख रुपये की ठगी हुई है। इस मामले में चार आरोपितों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के वसुंधरा निवासी एक युवक से आरोपितों ने कॉलेज मैनेजमेंट कोटे से एमबीबीएस में एडमिशन कराने के नाम पर 51.50 लाख रुपये ठग लिए। आरोपितों ने न तो एडमिशन कराया और न ही पैसे वापस दिए। अब आरोपितों ने पीड़ित का फोन भी उठाना बंद कर दिया। पीड़ित ने आरोपितों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है।

    वसुंधरा सेक्टर 10 में रहने वाले लक्ष्मीकांत पाराशर का कहना है कि साहिबाबाद में प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करने वाले नवीन शर्मा का वसुंधरा सेक्टर 16 में आफिस है। वह उनके पूर्व के परिचित हैं। नवीन शर्मा ने उनका एडमिशन कॉलेज मैनेजमेंट कोटे से एमबीबीएस में कराने का झांसा दिया और उनकी मुलाकात संतोष सिंह, अतुल सिंह व शिवकुमार सिंह से कराई।

    आरोपितों ने एडमिशन के नाम पर उनसे 46.50 लाख रुपये नकद और पांच लाख रुपये बैंक खाते में ट्रांसफर कराए। इसके बाद आरोपितों ने न तो एडमिशन कराया और न ही पैसे वापस किए।

    पीड़ित का कहना है कि उन्होंने यह रकम दोस्तों से ब्याज पर लेकर व जेवर बेचकर आरोपितों को दी थी। अब आरोपितों ने उनके फोन उठाने बंद कर दिए। अब उन्होंने पुलिस से शिकायत की। एसीपी इंदिरापुरम अभिषेक श्रीवास्तव का कहना है कि मामले में रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जा रही है। तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।