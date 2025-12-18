गाजियाबाद में 'लापता' 4,41,944 वोटर्स की तलाश में जुटे बीएलओ, SIR में अब तक 64.83% फाॅर्म किए गए डिजिटाइज

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। चुनाव आयोग के निर्देश पर मतदाता सूची का एसआईआर कार्य किया जा रहा है। इसकी मदद से शुद्ध मतदाता सूची तैयार की जा रही है। इसके तहत बृहस्पतिवार तक 64.83 प्रतिशत मतदाताओं के फाॅर्म डिजिटाइज किए जा चुके हैं। हालांकि, जिले में अब भी 4,41,944 अनट्रेस मतदाता हैं, जिनको ट्रेस करना बीएलओ के लिए चुनौती है।

जिले की पांचों विधानसभा क्षेत्र में तेज गति से मतदाताओं से गणना प्रपत्र एकत्र करने और उनको डिजिटाइज करने का कार्य मोदीनगर विधानसभा क्षेत्र में किया जा रहा है। मोदीनगर में बृहस्पतिवार तक 79.92 प्रतिशत मतदाताओं के फाॅर्म डिजिटाइज किए जा चुके हैं।

सबसे कम 55.95 प्रतिशत साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र में फाॅर्म डिजिटाइज किए गए हैं। लोनी विधानसभा क्षेत्र में 66.07 प्रतिशत, मुरादनगर विधानसभा क्षेत्र में 69.68 प्रतिशत और गाजियाबाद शहर विधानसभा क्षेत्र में 67.63 प्रतिशत मतदाताओं के फार्म डिजिटाइज किए गए हैं।

13,574 लोगों ने जमा किए फाॅर्म-6 जिले में जिन मतदाताओं का नाम 2025 की मतदाता सूची में शामिल नही हैं, उनके पास मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने का अवसर है। इसके तहत आवेदक को फार्म संख्या छह के साथ ही घोषणा पत्र भरकर जमा करना है। अब तक 13,574 लोगों ने फार्म संख्या छह भरकर बीएलओ के पास जमा किया है। मोदीनगर विधानसभा क्षेत्र में 9,607, गाजियाबाद शहर विधानसभा क्षेत्र में 1,726, साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र में 1,235, मुरादनगर विधानसभा क्षेत्र में 375 और लोनी विधानसभा क्षेत्र में 631 लोगों ने फार्म संख्या छह भरकर जमा किया है।