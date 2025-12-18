Language
    दिल्ली में भी गाजियाबाद जैसा कांड, किरायेदार ने की मकान मालकिन की हत्या; गिरफ्तारी के बाद सनसनीखेज खुलासा

    By Agency News Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 08:24 PM (IST)

    दिल्ली पुलिस ने बुध विहार में 65 वर्षीय मकान मालकिन की हत्या के आरोप में 25 वर्षीय किराएदार को गिरफ्तार किया है। किराएदार, जो आर्थिक तंगी से जूझ रहा थ ...और पढ़ें

    दिल्ली पुलिस ने बुध विहार में 65 वर्षीय मकान मालकिन की हत्या के आरोप में 25 वर्षीय किराएदार को गिरफ्तार किया है। सांकेतिक तस्वीर

    पीटीआई,नई दिल्ली। दिल्ली में एक चौंकाने वाली घटना में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के बुध विहार में 65 साल की मकान मालकिन का गला घोंटकर हत्या करने और फिर उसके गहने लेकर भागने के आरोप में 25 साल के एक आदमी को गिरफ्तार किया है।

    बताया जा रहा है कि किराए के पैसे न देने पर पीड़ित महिला ने उसे अपमानित किया था और थप्पड़ मारा था। उन्होंने बताया कि हिमांशु यादव (25), जो कथित तौर पर आर्थिक तंगी से जूझ रहा था, उसे दो महीने से ज्यादा समय तक चले इंटर-स्टेट तलाशी अभियान के बाद रोहिणी के जापानी पार्क से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि यादव एक प्राइवेट गारमेंट कंपनी में सेल्समैन के तौर पर काम करता था और पहले उसे बिजनेस, शेयर मार्केट और ऑनलाइन गेमिंग में नुकसान हुआ था।

    पूछताछ के दौरान आरोपी ने कबूल किया कि वह गंभीर आर्थिक तंगी में था और कई महीनों से किराया नहीं दे पा रहा था। यादव ने दावा किया कि अपराध करने से कुछ दिन पहले उसकी मकान मालकिन ने उसे थप्पड़ मारा था और अपमानित किया था। एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया कि जब हमले के दौरान उसकी मकान मालकिन जाग गई और उसे पहचान लिया, तो उसने उसका गला घोंट दिया और फिर उसके गहने लेकर भाग गया।

    यह घटना 7 अक्टूबर को सामने आई, जब पुलिस को एक PCR कॉल मिली जिसमें बताया गया कि बुध विहार में एक घर का मुख्य दरवाज़ा बंद मिला, और जब उसे खोला गया, तो अंदर एक बुजुर्ग महिला का शव मिला, जिसे उसके बेटे ने देखा, जो एक MCD इंस्पेक्टर है। अधिकारी ने बताया कि महिला अपने बिस्तर पर पड़ी मिली, उसके गले के आसपास खरोंच के निशान थे और संघर्ष के संकेत थे।

    जांच के दौरान, पुलिस ने पाया कि महिला का मोबाइल फोन और उसके पहने हुए गहने, जिसमें झुमके और एक सोने की अंगूठी शामिल थी, गायब थे। वह घर पर अकेली रहती थी, जबकि उसके बच्चे अलग रहते थे। जांचकर्ताओं ने इलाके के CCTV फुटेज का विश्लेषण किया और अपराध के बाद सुबह के शुरुआती घंटों में एक किराएदार की संदिग्ध गतिविधि की पहचान की।

    पुलिस ने बताया कि संदिग्ध यादव, जिसने अपना मोबाइल फोन बंद कर दिया था, गायब हो गया था। अधिकारी ने कहा, "टीमों ने कई राज्यों का दौरा किया, 1,000 से ज़्यादा CCTV कैमरों को खंगाला और आरोपी का पता लगाने के लिए उससे जुड़े कई लोगों से पूछताछ की।" एक टिप मिलने पर कि यादव उत्तर प्रदेश से दिल्ली लौट आया है और नेपाल भागने की योजना बना रहा है, पुलिस ने जाल बिछाया और उसे रोहिणी में गिरफ्तार कर लिया।

    यादव ने खुलासा किया कि उसने चोरी के गहने हरियाणा के भिवानी में 70,000 रुपये में गिरवी रख दिए थे और गिरफ्तारी से बचने के लिए जगह बदलता रहा, कभी भी एक जगह पर पांच दिन से ज़्यादा नहीं रुका। पुलिस ने बताया कि पीड़ित से लूटी गई सोने की एक जोड़ी बालियां और एक सोने की अंगूठी बरामद कर ली गई है।