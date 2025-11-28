Ghaziabad News: मधुबन बापूधाम योजना में 370 किसानों को भूखंड आवंटित, खिल उठे चेहरे

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद में जीडीए ने पहले चरण के लॉटरी ड्रा से मधुबन बापूधाम आवासीय योजना भूमि अधिग्रहण से प्रभावित किसानों को विकसित आवासीय भूखंड़ का आवंटन किया। हिंदी भवन सभागार में आयोजित लॉटरी ड्रा में बड़ी संख्या में प्रभावित किसानों ने भाग लिया।

लॉटरी ड्रा में मधुबन बापूधाम योजना के तहत भूमि देने वाले किसानों को विकसित भूखंड देने का आश्वासन दिया गया था। इसी के तहत बृहस्पतिवार को पहले चरण में 372 भूखंडों का पारदर्शी लॉटरी ड्रा के माध्यम से आवंटन किया गया।