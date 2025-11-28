Ghaziabad News: मधुबन बापूधाम योजना में 370 किसानों को भूखंड आवंटित, खिल उठे चेहरे
गाजियाबाद में जीडीए ने मधुबन बापूधाम आवासीय योजना के तहत भूमि अधिग्रहण से प्रभावित 370 किसानों को पहले चरण में लॉटरी ड्रा के माध्यम से विकसित आवासीय भूखंड आवंटित किए। हिंदी भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में किसानों को 40, 60 और 90 वर्ग मीटर के भूखंड दिए गए। शेष किसानों के लिए अगला ड्रा शुक्रवार को होगा।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद में जीडीए ने पहले चरण के लॉटरी ड्रा से मधुबन बापूधाम आवासीय योजना भूमि अधिग्रहण से प्रभावित किसानों को विकसित आवासीय भूखंड़ का आवंटन किया। हिंदी भवन सभागार में आयोजित लॉटरी ड्रा में बड़ी संख्या में प्रभावित किसानों ने भाग लिया।
लॉटरी ड्रा में मधुबन बापूधाम योजना के तहत भूमि देने वाले किसानों को विकसित भूखंड देने का आश्वासन दिया गया था। इसी के तहत बृहस्पतिवार को पहले चरण में 372 भूखंडों का पारदर्शी लॉटरी ड्रा के माध्यम से आवंटन किया गया।
अपर सचिव प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि किसानों को 40 वर्ग मीटर के 162, 60 वर्ग मीटर के 90 और 90 वर्ग मीटर के 120 भूखंड समेत कुल 370 किसानों को विकसित भूखंड आवंटित किए गए। उन्होंने बताया कि अगला लॉटरी ड्रा शुक्रवार (आज) हिंदी भवन सभागार में होगा, जिसमें शेष 277 पात्र किसानों को भूखंड आवंटित किए जाएंगे।
इस चरण में 150 वर्ग मीटर से 2,382 वर्ग मीटर तक के भूखंडों का आवंटन किया जाएगा। भूखंड आवंटन लॉटरी ड्रा के दौरान किसानों में उत्साह देखा गया। इसके बाद मधुबन बापूधाम योजना भी परवान चढ़ेगी। किसान भूखंड आवंटन की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे।
