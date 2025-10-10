Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गाजियाबाद: डेंगू के 193 व मलेरिया के हुए 87 मरीज; कई कॉलोनियों में सर्वे शुरू, लिस्ट में देखें अपनी कॉलोनी

    By Madan Panchal Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 06:02 PM (IST)

    गाजियाबाद में डेंगू के 193 और मलेरिया के 87 मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग सक्रिय हो गया है। मच्छरों के प्रजनन स्थलों को नष्ट करने के लिए कई कॉलोनियों में सर्वे शुरू किया गया है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है और बचाव के उपाय बताए जा रहे हैं। प्रभावित कॉलोनियों की सूची जारी की गई है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। जिले में डेंगू के मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटे में डेंगू के तीन नए मरीज सामने आए हैं, जिनमें वसुंधरा, संजय नगर और नेहरूनगर के निवासी शामिल हैं। इनमें एक बुजुर्ग महिला भी है, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तीनों मरीजों की जांच रिपोर्ट सरकारी लैब से प्राप्त हुई है। दो मरीजों को जिला एमएमजी अस्पताल के डेंगू वार्ड में भर्ती किया गया है, जिससे जिले में डेंगू के मरीजों की कुल संख्या 193 हो गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दस्तक अभियान पर दिया जोर

    इसके अतिरिक्त, गोविंदपुरम में मलेरिया का एक नया मरीज भी मिला है, जिससे मलेरिया के कुल मरीजों की संख्या 87 हो गई है। जिला सर्विलांस अधिकारी आरके गुप्ता ने बताया कि बुखार के 100 से अधिक मरीजों की रोजाना डेंगू जांच की जा रही है। दस्तक अभियान के तहत 30 अक्टूबर तक स्वास्थ्य विभाग के 500 से अधिक कर्मी घर-घर जाकर बीमारियों का सर्वेक्षण करेंगे, जिसमें डेंगू, मलेरिया, टायफायड, टीबी और डायरिया के मरीजों की पहचान की जाएगी।

    डेंगू : इन क्षेत्रों में होगा डोर टू डोर सर्वे

    बुलंदशहर रोड औद्योगिक क्षेत्र, डासना, बुद्धविहार, लोनी, मोदीनगर, मुरादनगर, दौलतपुरा, दीनदयालपुरी, घूकना, हरसांव, राजनगर, हिंडन विहार, कड़कड़ माडल, कैला भट्टा, करहैडा, कार्टे शास्त्रीनगर, खोड़ा कालोनी, खोड़ा गांव, कोट गांव, न्यू शालीमार गार्डन, महाराजपुर प्रथम में इंदिरापुरम, मकनपुर, मिर्जापुर, अर्थला मोहननगर, नेहरू गार्डन, न्यू डिफेंस कालोनी, वसुंधरा, राजबाग, सद्दीकनगर, साधना एन्क्लेव, साहिबाबाद, सरस्वती कालोनी, शालीमार गार्डन, शिप्रा सन सिटी, विजयनगर द्वितीय एवं प्रथम, बृजविहार, घूकना मोड।

    मलेरिया : इन क्षेत्रों में घूमेंगी टीमें

    आदर्श नगर खोड़ा, अर्थला मोहननगर, बृजविहार, बुद्ध विहार, भोजपुर, डासना, मोदीनगर, मुरादनगर, दौलतपुरा, दीनदयालपुरी, न्यू डिफेंस कालोनी, हिंडन विहार, कैला भट्टा, खोड़ा गांव, महाराजपुर, मकनपुर, मिर्जापुर, नेहरू नगर, राजबाग, साधना एन्क्लेव, सद्दीकनगर, बुलंदशहर रोड औद्योगिक क्षेत्र, वसुंधरा, विजयनगर, लोनी।

    पिछले पांच वर्षों में डेंगू-मलेरिया के केस

    वर्ष डेंगू मलेरिया
    2021 1238 31
    2022 901 19
    2023 1261 28
    2024 196 27
    2025 193 87

    यह भी पढ़ें- गाजियाबाद में डेंगू का कहर, पांच साल में 3617 मामले; चार मरीजों की मौत 