नए साल में गाजियाबाद के लोगों की सुविधा पर होगा फोकस, 14 परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के निर्देश 

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। नव वर्ष पर संयुक्त रूप से शहर का विकास और लोगों को सहूलियत देने के उद्देश्य से सिटी मजिस्ट्रेट, सचिव जीडीए, बेसिक शिक्षा अधिकारी और निगम के अधिकारियों ने चर्चा की। वहीं नगर आयुक्त ने अधिकारियों को नगर निगम द्वारा किए जा रहे 14 प्रोजेक्ट के कार्यों को तेजी से करने के निर्देश दिए। उन्होंने ज्यादातर कार्यों को छह माह में पूरा करने के लिए कहा।

नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक ने कहा निर्माण विभाग को सीएम ग्रिड फेस टू के कार्य, सीनियर सिटीजन केयर सेंटर, विजयनगर कार्यालय, सेफ सिटी के अंतर्गत 350 कैमरा इंस्टालेशन का कार्य, कारकस प्लांट का कार्य, उद्यान विभाग संबंधित उपवन योजना का कार्य, बायोडायवर्सिटी पार्क का कार्य होंगे।

इसके अलावा मियांवकी पद्धति को बढ़ाने का कार्य, एबीसी सेंटर का निर्माण कार्य, इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के कार्य, जलकल विभाग से बायो सीएनजी प्लांट का कार्य, विजयनगर में गंगाजल का कार्य और प्रकाश विभाग के लिए 20 चार्जिंग स्टेशन पर 100 प्वाइंट स्थापित करने का कार्य तेजी लाने के निर्देश दिए।