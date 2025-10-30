पार्क में घूमने गई किशोरी के साथ दरिंदगी, टॉयलेट में बंद मिली पीड़िता की आपबीती सुन उड़े होश
गाजियाबाद के लोनी में एक 13 वर्षीय लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना हुई। पार्क में घूमने गई लड़की को एक युवक बहला-फुसलाकर ले गया और एक इमारत में दुष्कर्म किया। बाद में वह शौचालय में बंद मिली। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।
संवाद सहयोग, लोनी (गाजियाबाद)। गाजियाबाद जनपद में लोनी थाना क्षेत्र की एक कॉलोनी में 13 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। मंगलवार सुबह पार्क में घूमने गई किशोरी को एक आरोपी बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया और बिल्डिंग में ले जाकर दुष्कर्म किया।
बताया गया कि बाद में किशोरी बिल्डिंग के शौचालय में बंद मिली। पीड़ित पिता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है।
लोनी की एक कॉलोनी में रहने वाले व्यक्ति का कहना है कि उनकी 13 वर्षीय बेटी मंगलवार सुबह करीब नौ बजे बंथला स्थित पार्क में घूमने गई थी। पार्क के निकट एक बाइक सवार युवक आया और किशोरी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। जब काफी देर तक किशोरी घर नहीं लौटी तो परिजन पार्क के निकट पहुंचे। जहां जानकारी मिली कि कोई अज्ञात युवक बाइक पर अपने साथ ले गया।
वहींं, जब ढूंढते हुए बंथला की तरफ निकले तो एक बिल्डिंग के निकट बाइक खड़ी देख परिजनों ने अंदर जाकर देखा। ढूंढने पर बिल्डिंग के अंदर कोई नही मिला। जब छत पर जाकर देखा तो किशोरी ऊपरी बिल्डिंग के टॉयलेट में बंद थी। फोन कर घटना की सूचना पुलिस को दी।
किशोरी ने बताया कि आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। एसीपी लोनी सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि पुलिस ने आरोपी मुजफ्फर पर रिपोर्ट दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। आरोपी को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।
