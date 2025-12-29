दिल्ली में आतंकी हमले के बाद गाजियाबाद में पार्किंग की सुरक्षा पर जोर, 233 पार्किंग में लगवाए 1286 कैमरे
दिल्ली आतंकी हमले के बाद गाजियाबाद पुलिस ने पार्किंग सुरक्षा बढ़ाई है। शहर के 233 प्रमुख पार्किंग स्थलों पर 1286 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। दिल्ली में हुए आतंकी हमले के बाद एनसीआर में सार्वजनिक सुरक्षा को लेकर अलर्ट बढ़ा तो गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट ने शहर की पार्किंग व्यवस्था की निगरानी की दिशा में कदम बढ़ाए। एक माह के भीतर 233 प्रमुख वाहन पार्किंग स्थलों पर 1286 सीसीटीवी कैमरों का इंस्टालेशन पूरा कराया जा चुका है।
पुलिस का कहना है कि यह अभियान सिर्फ कैमरे लगाने तक सीमित नहीं, बल्कि पार्किंग तंत्र की पूरी निगरानी, सत्यापन और सुरक्षा मानकों को मजबूत करने की दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा है।
पुलिस कमिश्नरेट रिकार्ड के अनुसार, नगर जोन में 78, ट्रांस हिंडन जोन में 70 और ग्रामीण जोन में 85 प्रमुख पार्किंग चिन्हित हैं। इस तरह कुल 233 पार्किंग स्थल हैं जहां सुरक्षा की दृष्टि से कैमरा कवरेज को अनिवार्य किया गया है। पार्किंग संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि पार्किंग में लगे प्रत्येक सीसीटीवी कैमरे का बैक-अप कम से कम 15 दिन का होना अनिवार्य है।
साथ ही 687 अतिरिक्त कैमरे लगाने का भी निर्देश दिया गया है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि कई पार्किंग में पूर्व में सुरक्षा मानकों की अनदेखी, स्टाफ सत्यापन में ढिलाई और सूचना प्रवाह में देरी जैसी खामियां मिली थीं। जिन्हें अब चरणबद्ध रूप से दूर किया जा रहा है। यदि पार्किंग स्तर पर निगरानी कमजोर हो तो यह आपराधिक साजिशों और आतंकी घटनाओं के लिए साफ्ट टारगेट बन सकती है।
भीड़-भाड़ वाले सार्वजनिक स्थल खासकर पार्किंग सुरक्षा का संवेदनशील बिंदु हैं। अपराध, आतंकी मूवमेंट और संदिग्ध वाहनों की निगरानी में पार्किंग संचालकों की भूमिका बेहद अहम है। हमारा लक्ष्य शहर की हर प्रमुख पार्किंग को निगरानी नेटवर्क का मजबूत बिंदु बनाना है।
-आलोक प्रियदर्शी, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त।
