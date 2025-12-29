दिल्ली में आतंकी हमले के बाद गाजियाबाद में पार्किंग की सुरक्षा पर जोर, 233 पार्किंग में लगवाए 1286 कैमरे

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। दिल्ली में हुए आतंकी हमले के बाद एनसीआर में सार्वजनिक सुरक्षा को लेकर अलर्ट बढ़ा तो गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट ने शहर की पार्किंग व्यवस्था की निगरानी की दिशा में कदम बढ़ाए। एक माह के भीतर 233 प्रमुख वाहन पार्किंग स्थलों पर 1286 सीसीटीवी कैमरों का इंस्टालेशन पूरा कराया जा चुका है।

पुलिस का कहना है कि यह अभियान सिर्फ कैमरे लगाने तक सीमित नहीं, बल्कि पार्किंग तंत्र की पूरी निगरानी, सत्यापन और सुरक्षा मानकों को मजबूत करने की दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा है। पुलिस कमिश्नरेट रिकार्ड के अनुसार, नगर जोन में 78, ट्रांस हिंडन जोन में 70 और ग्रामीण जोन में 85 प्रमुख पार्किंग चिन्हित हैं। इस तरह कुल 233 पार्किंग स्थल हैं जहां सुरक्षा की दृष्टि से कैमरा कवरेज को अनिवार्य किया गया है। पार्किंग संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि पार्किंग में लगे प्रत्येक सीसीटीवी कैमरे का बैक-अप कम से कम 15 दिन का होना अनिवार्य है।