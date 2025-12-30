गाजियाबाद के सूर्यनगर में कामकाजी महिलाओं के लिए बनेगा भव्य दस मंजिला छात्रावास, होंगी कई आधुनिक सुविधाएं

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। सूर्यनगर में कामकाजी महिलाओं के लिए दस मंजिला हास्टल बनाया जाएगा। इसके लिए शासन से स्वीकृति मिल चुकी है। इस हास्टल में 394 कामकाजी महिलाओं के रुकने की व्यवस्था होगी। हास्टल का निर्माण कार्य जल निगम की सीएंडडीएस विंग द्वारा किया जाएगा।



जिला प्रोबेशन अधिकारी मनोज पुष्कर ने बताया कि छात्रावास के अंदर कैंटीन, जिम, क्रेच रूम, लाइब्रेरी, पुलिस बूथ सहित अन्य आवासीय सुविधाएं प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि हास्टल का निर्माण होने से जिले में महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।