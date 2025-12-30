Language
    गाजियाबाद के सूर्यनगर में कामकाजी महिलाओं के लिए बनेगा भव्य दस मंजिला छात्रावास, होंगी कई आधुनिक सुविधाएं

    By Abhishek Singh Edited By: Sonu Suman
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 06:24 PM (IST)

    गाजियाबाद के सूर्यनगर में कामकाजी महिलाओं के लिए दस मंजिला छात्रावास बनेगा। शासन से स्वीकृति मिलने के बाद जल निगम की सीएंडडीएस विंग इसका निर्माण करेगी ...और पढ़ें

    सूर्यनगर में कामकाजी महिलाओं के लिए दस मंजिला हास्टल बनाया जाएगा।

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। सूर्यनगर में कामकाजी महिलाओं के लिए दस मंजिला हास्टल बनाया जाएगा। इसके लिए शासन से स्वीकृति मिल चुकी है। इस हास्टल में 394 कामकाजी महिलाओं के रुकने की व्यवस्था होगी। हास्टल का निर्माण कार्य जल निगम की सीएंडडीएस विंग द्वारा किया जाएगा।

    जिला प्रोबेशन अधिकारी मनोज पुष्कर ने बताया कि छात्रावास के अंदर कैंटीन, जिम, क्रेच रूम, लाइब्रेरी, पुलिस बूथ सहित अन्य आवासीय सुविधाएं प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि हास्टल का निर्माण होने से जिले में महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।

    दूरदराज के क्षेत्राें से आकर गाजियाबाद में रहने वाली व स्थानीय एकल कामकाजी महिलाओं के लिए एक बेहतर विकल्प होगा। उन्होंने बताया कि हास्टल का निर्माण कार्य 3,131.10 वर्गमीटर भूमि पर किया जाएगा। हास्टल के अंदर सीमित दर पर कामकाजी महिलाएं सुरक्षित परिवेश में आवासीय सुविधा का लाभ उठा सकेंगी।