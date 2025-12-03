गाजियाबाद में 240 करोड़ रुपये की वसूली की योजना तैयार, GDA ने बकायेदारों को भेजे नोटिस

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद (गाजियाबाद)। गाजियाबाद में जीडीए के छह हजार बकायेदारों से 240 करोड़ रुपये वसूली होगी। इसके लिए योजना तैयार हो रही है। पहले चरण में बकायेदारों को नोटिस भेजा जा रहा है। इसके बाद बकाया जमा न करने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जीडीए के सभी जोन में करीब छह हजार से अधिक बकायेदार हैं।

