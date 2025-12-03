गाजियाबाद में 240 करोड़ रुपये की वसूली की योजना तैयार, GDA ने बकायेदारों को भेजे नोटिस
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने छह हजार बकायेदारों से 240 करोड़ रुपये की वसूली के लिए योजना बनाई है। पहले नोटिस भेजे जा रहे हैं, फिर सुपरवाइजर वस ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद (गाजियाबाद)। गाजियाबाद में जीडीए के छह हजार बकायेदारों से 240 करोड़ रुपये वसूली होगी। इसके लिए योजना तैयार हो रही है। पहले चरण में बकायेदारों को नोटिस भेजा जा रहा है। इसके बाद बकाया जमा न करने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जीडीए के सभी जोन में करीब छह हजार से अधिक बकायेदार हैं।
प्राधिकरण के मुताबिक, बिल्डर पर 114 करोड़ रुपये और आवंटी पर 125 करोड़ का बकाया है। सभी को नोटिस भेजने के बाद जोन के सुपरवाइजर बकायेदारों के दरवाजों पर वसूली के लिए जाएंगे। यदि कोई इसके बाद भी रकम जमा नहीं करता है, तो उसका आवंटन निरस्त करने पर विचार किया जाएगा।
जीडीए वीसी नन्द किशोर कलाल ने संबंधित जोन प्रभारियों को इसको लेकर गंभीरता बरतने के लिए निर्देशित किया है। जीडीए के अपर सचिव प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि जीडीए के छोटे बड़े बकायेदारों से वसूली की जाने की योजना बनाई है। बकाया मिलने के बाद प्राधिकरण की अटकी कई योजनाएं परवान चढेंगी।
