GDA की 190 से अधिक रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदने का मौका, नीलामी की शर्तें जानना जरूरी
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) 15 अक्टूबर को 190 से अधिक आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियों की नीलामी करने जा रहा है। इंदिरापुरम और इंद्रप्रस्थ योजना में व्यावसायिक और आवासीय भूखंड बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे। वैशाली, कोयल एन्क्लेव, कर्पूरीपुरम और पटेलनगर में भी भूखंड रिक्त हैं। विभिन्न योजनाओं के तहत स्कूल और अस्पताल के भूखंड भी नीलाम किए जाएंगे।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। अपने घर का सपना देख रहे लोगों के लिए यह काम की खबर है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) की आवासीय, व्यावसायिक और औद्योगिक संपत्तियों को खरीदने के लिए 15 अक्टूबर को बोलीदाता अपनी-अपनी बोली लगाकर संपत्तियां खरीद सकते हैं।
इसके लिए शुक्रवार को आवेदन खरीदकर जमा कराने का मौका था। जीडीए इस बार 190 से अधिक आवासीय व व्यावसायिक संपत्तियों को बेचने की तैयारी में है।
विभिन्न योजनाओं में प्राधिकरण के आवासीय, व्यवसायिक और औद्योगिक भूखंड रिक्त हैं। जीडीए इंदिरापुरम में व्यावसायिक, आवासीय भूखंडों को बिक्री के लिए बोलीदाताओं के समक्ष रखेगा। इंद्रप्रस्थ योजना में व्यावसायिक व दुकानों के भूखंड की बिक्री की जाएगी।
वैशाली, कोयल एन्क्लेव, कर्पूरीपुरम और पटेलनगर में आवासीय, व्यवसायिक व दुकानों के भूखंड रिक्त हैं। उक्त जानकारी देते हुए जीडीए सचिव राजेश कुमार सिंह ने बताया कि अन्य रिक्त भूखंडों की बिक्री को लेकर भी प्राधिकरण बोलीदाताओं के समक्ष रख रहा है।
विभिन्न योजनाओं के 97 व्यावसायिक, 35 से अधिक आवासीय भूखंड के अलावा स्कूल और अस्पताल के भूखंड को बेचने की तैयारी है।
