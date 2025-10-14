Language
    बदमाश पति ने गैंग्स्टर पत्नी की बेटी के सामने की हत्या, पासपोर्ट और आधार न देने पर गर्दन में मारी गोली

    By Vinit Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 08:28 PM (IST)

    दिल्ली में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहाँ एक अपराधी पति ने अपनी गैंगस्टर पत्नी की बेटी के सामने उसकी हत्या कर दी। यह घटना पासपोर्ट और आधार कार्ड को लेकर हुए विवाद के बाद हुई। आरोपी ने पत्नी की गर्दन में गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच कर रही है।

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। राजनगर एक्सटेंशन की अजनारा इंटीग्रिटी सोसायटी में एक बदमाश ने अपनी गैंग्स्टर पत्नी की मंगलवार सुबह गोली मारकर हत्या कर दी। दोनों मोदीनगर के तिबड़ा गांव के रहने वाले थे। वर्ष 2020 में मोदीनगर में हुए अक्षय हत्याकांड में दोनों आरोपित हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हत्या के समय बेटी थी घर में मौजूद

    पुलिस के अनुसार, बीते कुछ दिनों से दोनों में विवाद चल रहा था। विकास को शक था कि उसकी पत्नी रूबी के किसी अन्य युवक से संबंध हैं। इसी विवाद के चलते वह करीब तीन महीने से पत्नी से अलग कहीं दूसरी जगह रह रहा था। मंगलवार सुबह वह फ्लैट पर पहुंचा और रूबी से अपना पासपोर्ट और आधार मांगने लगा। इसी बात पर दोनों में विवाद हो गया, जिसके बाद विकास ने रूबी की गर्दन में गोली मार दी और फरार हो गया। घटना के समय दंपती की 11 साल की बेटी घर पर ही मौजूद थी।

    करवाचौथ पर दो माह बाद आया

    पुलिस के मुताबिक, मोदीनगर के तिबड़ा रोड निवासी विकास अहलावत और रूबी राजनगर एक्सटेंशन की अजनारा इंटीग्रिटी सोसायटी में 15 और 11 वर्षीय दो बेटियों के साथ रहते थे। बीते करीब तीन माह से दंपती में विवाद चल रहा था, जिसकी वजह से विकास कम ही घर आता था। करवाचौथ को विकास करीब दो माह बाद घर लौटा था और पत्नी से पासपोर्ट और आधार कार्ड मांगने लगा। विरोध करने पर रूबी के साथ मारपीट कर विकास घर से चला गया था।

    पुलिस की तीन टीमें दे रही दबिश

    मंगलवार सुबह करीब आठ बजे वह घर दोबारा लौटा। बड़ी बेटी को स्कूल छोड़कर रूबी घर लौटी तो विकास आ गया। रूबी अपनी छोटी बेटी को स्कूल के लिए तैयार करने लगी। विकास ने रूबी से पासपोर्ट और आधार कार्ड मांगे। इसका रूबी ने फिर से विरोध किया। दोनों में विवाद के दौरान विकास ने रूबी के गले से पिस्टल सटाकर गोली चला दी। इससे रूबी की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद आरोपित फरार हो गया। डीसीपी सिटी धवल जायसवाल का कहना है कि आरोपित की तलाश में पुलिस की तीन टीमों को लगाया गया है।

    अक्षय हत्याकांड में दोनों थे जमानत पर

    पुलिस का कहना है कि मोदीनगर के तिबड़ा गांव निवासी विकास अहलावत और उसकी पत्नी रूबी दोनों पर वर्ष 2020 में हुए अक्षय हत्याकांड का मुकदमा चल रहा है। रूबी के भाई दीपेंद्र उर्फ दिप्पन की तिबड़ा रोड पर 19 अप्रैल 2019 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में आरोप खंजरपुर निवासी अक्षय पर लगा था।

    आरोप है कि रूबी ने अपने पति विकास के साथ मिलकर 25 अप्रैल 2020 को तिबड़ा रोड पर ही अक्षय की गोली मारकर हत्या कर दी थी। हत्याकांड में विकास और रूबी के अतिरिक्त कई अन्य लाेग भी आरोपित बने। करीब साढ़े छह महीने जेल में रहने के बाद दोनों बाहर आए थे। उसके बाद से राजनगर एक्सटेंशन में दोनों फ्लैट में रहने लगे।

    कसम खाकर भाई की हत्या का लिया था बदला

    बताया जा रहा है वर्ष 2019 में रूबी के भाई दीपेंद्र उर्फ दिप्पन की हत्या के बाद उसने भाई की हत्या का बदला लेने की कसम खाई थी। दीपेंद्र दो बहनों का इकलौता भाई था। रूबी अपने भाई को बेहद प्रेम करती थी। एक फोटो भी सामने आया है जिसमें रूबी ने अपने हाथों की उंगली में भाई के नाम का टैटू बनवाया हुआ है।

    विदेश भागने की तैयारी में था विकास

    पुलिस का कहना है कि विकास अहलावत पत्नी से पासपोर्ट और आधार मांग रहा था। विवाद भी इसी बात पर हुआ है। इससे लग रहा है कि वह विदेश भागने की तैयारी में था। हालांकि, विकास की गिरफ्तारी के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा।

    दोनों पर तीन-तीन मुकदमे हैं दर्ज

    विकास और रूबी दोनों पर तीन-तीन मुकदमे दर्ज हैं... 

    • वर्ष 2020 में अक्षय हत्याकांड का केस दोनों के खिलाफ है। दोनों के ही खिलाफ मोदीनगर पुलिस ने गैंग्स्टर एक्ट का मुकदमा भी दर्ज किया था जिसमें गैंग लीडर विकास को ही बताया गया। इस मुकदमे में विकास और रूबी समेत अक्षय हत्याकांड के अन्य आरोपित सप्पू गुर्जर उर्फ अंकुश, अमित त्यागी, अश्वनी, उज्जवल शर्मा उर्फ गोलू उर्फ गोल्डी, अंकित उर्फ अनुज शर्मा, अमित उर्फ चुहिया, आदित्य उर्फ बासू, दीपक उर्फ चिंटू, हनी त्यागी उर्फ प्रियांक त्यागी और सुमित त्यागी पर भी गैंग्स्टर लगाया गया था।
    • रूबी, जंगली फौजी उर्फ युजवेंद्र समेत हनी त्यागी उर्फ प्रियांक के खिलाफ 11 फरवरी 2023 को अक्षय के पिता जितेंद्र कुमार ने धमकाने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके बेटे की हत्या के मामले में वह गवाह हैं। इसलिए उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है।
    • विकास अहलावत के खिलाफ वर्ष 2019 में अक्षय पर हुए जानलेवा हमले का भी मुकदमा है।

