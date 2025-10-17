गैंगस्टर पत्नी के हत्यारे को ढूंढती रह गई गाजियाबाद पुलिस, शातिर आरोपी ने चुपके से कोर्ट में कर दिया सरेंडर

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद में राजनगर एक्सटेंशन में मंगलवार सुबह गैंगस्टर पत्नी की गोली मारकर हत्या करने के आराेपी गैंगस्टर विकास अहलावत को नंदग्राम पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई।

वहीं, आरोपी द्वारा मुजफ्फरनगर कोर्ट में बृहस्पतिवार को आत्म समपर्ण कर दिया गया। किसी पुराने मामले में आरोपी द्वारा सरेंडर किए जाने की जानकारी पुलिस को मिली है।

मंगलवार को राजनगर एक्सटेंशन स्थित अजनारा इंटीग्रिटी सोसायटी में गैंगस्टर विकास अहलावत ने अपनी पत्नी मोदीनगर की तिबड़ा निवासी रूबी की गर्दन में गोली मारकर हत्या कर दी थी। हत्या करने के समय घर में 11 साल की दंपती की बेटी भी मौजूद थी, जबकि बड़ी बेटी स्कूल चली गई थी। हत्या के बाद पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है।