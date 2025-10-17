Language
    गैंगस्टर पत्नी के हत्यारे को ढूंढती रह गई गाजियाबाद पुलिस, शातिर आरोपी ने चुपके से कोर्ट में कर दिया सरेंडर

    By Vinit Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 03:34 PM (IST)

    गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में पत्नी की हत्या के आरोपी गैंगस्टर विकास अहलावत को नंदग्राम पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई। आरोपी ने मुजफ्फरनगर कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस को सूचना मिली कि उसने किसी पुराने मामले में सरेंडर किया है। हत्या के समय दंपती की 11 साल की बेटी भी घर में मौजूद थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद में राजनगर एक्सटेंशन में मंगलवार सुबह गैंगस्टर पत्नी की गोली मारकर हत्या करने के आराेपी गैंगस्टर विकास अहलावत को नंदग्राम पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई।

    वहीं, आरोपी द्वारा मुजफ्फरनगर कोर्ट में बृहस्पतिवार को आत्म समपर्ण कर दिया गया। किसी पुराने मामले में आरोपी द्वारा सरेंडर किए जाने की जानकारी पुलिस को मिली है।

    मंगलवार को राजनगर एक्सटेंशन स्थित अजनारा इंटीग्रिटी सोसायटी में गैंगस्टर विकास अहलावत ने अपनी पत्नी मोदीनगर की तिबड़ा निवासी रूबी की गर्दन में गोली मारकर हत्या कर दी थी। हत्या करने के समय घर में 11 साल की दंपती की बेटी भी मौजूद थी, जबकि बड़ी बेटी स्कूल चली गई थी। हत्या के बाद पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है।

    सोसायटी की सीसीटीवी फुटेज में हत्यारोपी सोसायटी से निकलता दिखा। इसके बाद वह संपर्क मार्गों से होता हुआ मोदीनगर पहुंचा। लोकेशन ट्रेस की गई तो मोदीनगर में एक रात रुकने के बाद उसकी लोकेशन मुजफ्फरनगर में मिली थी। जिसके बाद उसने मोबाइल फेंक दिया था।

    बताया गया कि तीन दिन में भी पुलिस आरोपी को पकड़ नहीं पाई। बृहस्पतिवार को पुलिस को जानकारी मिली कि आरोपी ने कोर्ट में किसी पुराने मामले में सरेंडर कर दिया है।

    पत्नी की हत्या के आरोपी द्वारा मुजफ्फरनगर कोर्ट में आत्मसमपर्ण करने की जानकारी मिली है। मामले में पुलिस टीम जांच में जुटी हुई है। - उपासना पांडेय, एसीपी नंदग्राम