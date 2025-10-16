Language
    मुजफ्फरनगर में मिली गैंगस्टर की लोकेशन, गाजियाबाद में पत्नी की हत्या कर फरार हो गया था बदमाश पति 

    By Hasin Shahjama Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 07:58 AM (IST)

    गाजियाबाद में गैंगस्टर पत्नी रूबी की हत्या के बाद फरार गैंगस्टर पति विकास अहलावत की तलाश जारी है। पुलिस की तीन टीमें गठित की गई हैं और उसकी लोकेशन मुजफ्फरनगर में मिली है। हत्या का कारण जेल से छूटने में देरी को लेकर नाराजगी बताई जा रही है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है।

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। राजनगर एक्सटेंशन की अजनारा इंटीग्रिटी सोसायटी में गैंगस्टर पत्नी रूबी की हत्या करने करने वाले गैंगस्टर पति विकास अहलावत की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की तीन टीमें गठित की गई हैं। आरोपित की लोकेशन मुजफ्फर नगर मिली है। पुलिस की टीम ने मुजफ्फर नगर डेरा डाल रखा है।

    वहीं आरोपित कई जगह पर सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुआ है। विकास तमंचा लेकर मंगलवार की सुबह राजनगर एक्सटेंशन की अजराना इंटीग्रिटी सोसायटी स्थित फ्लैट पर पहुंचा। फ्लैट में उसका पत्नी रूबी से विवाद हो गया था। आरोपित ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 315 बोर की गोली लगने की पुष्टि हुई है।

    सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि हत्या करने के बाद आरोपित कुछ देर गाजियाबाद में इधर-उधर घूमता रहा। इसके बाद वह मोदीनगर चला गया। वह मोदीनगर बस स्टैंड से रोडवेज बस में सवार होकर मुजफ्फरनगर की ओर चला गया। आरोपित की लोकेशन मुजफ्फरनगर मिली है। पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए जाल बिछा दिया है।

    जांच में पता चला कि पूर्व में एक हत्या के मामले में गैंगस्टर विकास और पत्नी रुबी जेल गए थे। रूबी की नौ माह में जमानत हो गई थी। विकास अहलावत मार्च 2024 में जेल से जमानत पर छूटा था। जेल से छुड़ाने में पत्नी रूबी द्वारा ठीक से पैरवी नहीं करने पर वह नाराज था।

    एसीपी उपासना पांडेय ने बताया कि उन्होंने मामले में मृतक रूबी की बेटियों से जानकारी की है। बेटी ने बताया कि पिता शराब पीने का आदी था। जांच में पता चला है कि औद्योगिक क्षेत्र में आरोपित ने सुरक्षाकर्मी और बाउंसर की नौकरी की थी। तीन टीम आरोपित की गिरफ्तारी में लगाई गई हैं। 