गाजियाबाद: वसुंधरा में प्लॉट बेचने के नाम पर 30 लाख रुपये की धोखाधड़ी, मामला दर्ज कर जांच शुरू
दुबई में रहने वाले एक व्यवसायी से वसुंधरा में प्लॉट बेचने के नाम पर 30 लाख रुपये की धोखाधड़ी हुई। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें आरोप ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के वसुंधरा में दो लोगों ने दुबई में रहने वाले एक बिजनेसमैन से प्लॉट बेचने के बहाने 30 लाख रुपये की धोखाधड़ी की है। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। उसका आरोप है कि आरोपी न तो प्लॉट दे रहे हैं और न ही पैसे वापस कर रहे हैं। जब उसने अपने पैसे वापस मांगे तो आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
वसुंधरा सेक्टर 3 के रहने वाले दिनेश चंद्र शर्मा दुबई में बिजनेस करते हैं। उन्होंने बताया कि जनवरी 2025 में दिल्ली के भजनपुरा के रहने वाले जितेंद्र कुमार और संजय भंबरी ने उनसे संपर्क किया। दोनों ने उन्हें वसुंधरा सेक्टर 5 में 163 वर्ग मीटर का एक प्लॉट दिखाया और उसे बेचने का सौदा किया। पीड़ित ने बताया कि उन्होंने संजय भंबरी के अकाउंट में 10 लाख रुपये ट्रांसफर किए और 20 लाख रुपये कैश दिए।
पैसे लेने के बाद भी दोनों ने उन्हें प्लॉट नहीं दिया। जब उन्होंने प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन के बारे में पूछा तो आरोपी टालमटोल करते रहे। उनका आरोप है कि जब उन्होंने अपने पैसे वापस मांगे तो आरोपियों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। एसीपी इंदिरापुरम अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
