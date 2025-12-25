काल्पनिक गाड़ियों पर असली लोन, मैनेजर-DSA ने डीलर के साथ मिलकर किया 51 लाख का घोटाला

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। साहिबाबाद थाना क्षेत्र में एक फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों ने कथित तौर पर गाड़ियों पर 51.16 लाख रुपये का लोन लेकर धोखाधड़ी की। जिन गाड़ियों पर लोन लिया गया था, उनके रजिस्ट्रेशन नंबर, चेसिस नंबर और इंजन नंबर सभी फर्जी निकले, और गाड़ियों के बारे में कोई सही जानकारी नहीं मिल पाई। जब पीड़ित को इस धोखाधड़ी का पता चला, तो उसने तीन कर्मचारियों सहित चार आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।

राज नगर RDC में फाइनेंस कंपनी चलाने वाले रजत डाबास ने बताया कि उनकी कंपनी गाड़ियों पर लोन देती है। उनका आरोप है कि कंपनी मैनेजर पंकज जैद, DSA विनोद और वैभव ने डीलर राकेश के साथ मिलकर शाहनवाज, मनीष, मूलचंद पाल, सतेंद्र और विक्रम सिंह की गाड़ियों पर उनकी कंपनी से 51.16 लाख रुपये का लोन लिया। यह सारा पैसा डीलर राकेश के खाते में जमा किया गया।

आरोप है कि पंकज जैद, विनोद और वैभव ने इन लोन को पास कराने के लिए RTO (क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय) के कर्मचारियों के साथ मिलीभगत की। जब लोन की किस्तें नहीं चुकाई गईं, तो जांच में पता चला कि इन सभी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन नंबर, चेसिस नंबर और इंजन नंबर फर्जी थे। गाड़ी बनाने वाली कंपनी ने कभी ये गाड़ियां बनाई ही नहीं थीं। आरोप है कि मैनेजर पंकज जैद के खिलाफ बिजनौर में भी धोखाधड़ी का एक पुराना मामला दर्ज है।