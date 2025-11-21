गाजियाबाद के इंदिरापुरम में कूड़े से अटे पड़े फुटपाथ, बदबू और गंदगी से परेशान हैं लोग

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद (गाजियाबाद)। गाजियाबाद में इंदिरापुरम में लोगों को पैदल चलने के लिए सड़कों के किनारे बने फुटपाथों पर कूड़े का कब्जा है। इससे लोगों को मजबूरन सड़कों पर चलना पड़ रहा है, जिससे लोगों के साथ हादसे का खतरा बना रहता है। स्थिति ये है कि कई जगह आधी से अधिक सड़क कूड़े के ढेर में दबी हुई है।

ट्रांस हिंडन के इंदिरापुरम में नगर निगम द्वारा सड़कों के किनारे कूड़ा डाला जा रहा है। स्थिति यह है कि कूड़ा फुटपाथ से सड़कों पर आ जाता है। वर्षा होने पर कूड़ा पानी में तैरता रहता है। कूड़े में लावारिस पशु चारा ढूंढ़ने के चक्कर में पॉलीथिन खाते रहते हैं। इससे इन इलाकों के स्थानीय निवासी व राहगीरों को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

लोगों को फुटपाथ के बजाय सड़कों पर चलना पड़ रहा है। दुर्गंध के कारण मुंह व नाक पर हाथ लगाकर लोगों को गुजरना पड़ता है। स्थानीय लोग आए दिन कूड़े की समस्या उठाते हैं, लेकिन अधिकारी केवल आश्वासन देकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। इंदिरापुरम के नीति खंड-दो के अजीत कुमार व मनोज शर्मा का कहना है कि इतने महंगे फ्लैट खरीदने के बाद भी दुर्गंध में ही रहना पड़ रहा है। वहीं, कई जगह पर फुटपाथ टूटे हुए हैं।