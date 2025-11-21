गाजियाबाद के इंदिरापुरम में कूड़े से अटे पड़े फुटपाथ, बदबू और गंदगी से परेशान हैं लोग
गाजियाबाद के इंदिरापुरम में फुटपाथ कूड़े से अटे पड़े हैं, जिससे लोगों को सड़क पर चलने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। नगर निगम द्वारा सड़कों के किनारे कूड़ा डालने से स्थिति और भी खराब हो गई है। स्थानीय निवासियों को बदबू और गंदगी का सामना करना पड़ रहा है, और वे अधिकारियों से समस्या का समाधान करने की मांग कर रहे हैं।
जागरण संवाददाता, साहिबाबाद (गाजियाबाद)। गाजियाबाद में इंदिरापुरम में लोगों को पैदल चलने के लिए सड़कों के किनारे बने फुटपाथों पर कूड़े का कब्जा है। इससे लोगों को मजबूरन सड़कों पर चलना पड़ रहा है, जिससे लोगों के साथ हादसे का खतरा बना रहता है। स्थिति ये है कि कई जगह आधी से अधिक सड़क कूड़े के ढेर में दबी हुई है।
ट्रांस हिंडन के इंदिरापुरम में नगर निगम द्वारा सड़कों के किनारे कूड़ा डाला जा रहा है। स्थिति यह है कि कूड़ा फुटपाथ से सड़कों पर आ जाता है। वर्षा होने पर कूड़ा पानी में तैरता रहता है। कूड़े में लावारिस पशु चारा ढूंढ़ने के चक्कर में पॉलीथिन खाते रहते हैं। इससे इन इलाकों के स्थानीय निवासी व राहगीरों को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
लोगों को फुटपाथ के बजाय सड़कों पर चलना पड़ रहा है। दुर्गंध के कारण मुंह व नाक पर हाथ लगाकर लोगों को गुजरना पड़ता है। स्थानीय लोग आए दिन कूड़े की समस्या उठाते हैं, लेकिन अधिकारी केवल आश्वासन देकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। इंदिरापुरम के नीति खंड-दो के अजीत कुमार व मनोज शर्मा का कहना है कि इतने महंगे फ्लैट खरीदने के बाद भी दुर्गंध में ही रहना पड़ रहा है। वहीं, कई जगह पर फुटपाथ टूटे हुए हैं।
आए दिन कूड़े में लगाई जा रही आग
जिन इलाकों में कई दिन तक कूड़े का उठान नहीं होता तो उसमें आग लगा दी जाती है। आग कौन लगाता है इसका पता नहीं चल पाता। लोग कूड़े में आग लगाने का जिम्मेदार नगर निगम को ठहराते हैं और नगर निगम के अधिकारी जांच करने की बात कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं।
इंदिरापुरम में जगह-जगह फुटपाथ पर कूड़ा पड़ा हुआ है। इससे जान जोखिम में डालकर सड़क पर चलना पड़ता है। - सुशीला रावत, स्थानीय निवासी
फुटपाथ कहीं कूड़े के ढेर में दबे हैं तो कहीं टूटे हुए हैं। नगर निगम कूड़ा डालने पर रोक लगाए और फुटपाथों का मेंटेनेंस भी कराए। - आरपी जोशी, स्थानीय निवासी
कूड़े का उठान हर दूसरे दिन करा दिया जाता है, जिससे ढेर न लगे। अगर कहीं फुटपाथ पर कूड़ा डाला जा रहा है तो उस पर रोक लगाई जाएगी। - डॉ. मिथिलेश कुमार, नगर स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम
