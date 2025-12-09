गाजियाबाद में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि डिपार्टमेंट के सहायक आयुक्त सस्पेंड, मिलावटखोरों पर नहीं लिया एक्शन

निलंबन के दौरान लखनऊ में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के आयुक्त कार्यालय में संबद्ध किया गया है। इस संबंध में सोमवार को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की सचिव डाॅ. रोशन जैकब की ओर से पत्र जारी किया गया है।

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। प्रवर्तन की कार्यवाही में मनमर्जी चलाने और नियमों के विपरीत अपने निजी हित एवं लाभ के लिए कार्यवाही करने पर गाजियाबाद में तैनात रहे सहायक आयुक्त अरविंद कुमार यादव को निलंबित कर दिया गया है।

सचिव की ओर से जारी पत्र में बताया गया है कि सहायक आयुक्त अरविंद कुमार यादव का अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से तालमेल अच्छा नहीं है, जिस वजह से खाद्य पदार्थों का कारोबार करने वाले कारोबारियों को नुकसान उठाना पड़ता है।

इसके अतिरिक्त जिले में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता में सुधार किए जाने के नाम पर उनके द्वारा अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए कारोबारियों की दुकानों और गोदामों पर छापामारी की जाती है।

इससे पता चलता है कि अरविंद यादव मनमर्जी से प्रवर्तन की कार्यवाही विभागीय नियमों के विपरीत अपने निजी हित एवं निजी लाभ के लिए की जाती है, जिससे उनकी कार्यशैली पर प्रश्नचिह्न लगता है।

आरोप है कि जिले में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता में सुधार बनाए रखने के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया न ही मिलावट करने वाले मिलावटखारों पर प्रभावी कार्रवाई की गई।

कार्यवाही के नाम पर मात्र खानापूर्ति करते हुए कारोबारियों का उत्पीड़न किया गया, जिससे कि विभाग की छवि धूमिल हो रही थी। सहायक

आयुक्त का कृत्य प्रदेश सरकार की भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टोलरेंस की नीति के विपरीत है। इस वजह से अरविंद कुमार यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है।