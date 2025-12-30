कोहरे के चलते हिंडन एयरपोर्ट से कोलकाता की फ्लाइट हुई कैंसिल, यात्रियों ने जताया रोष

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। कोहरे के चलते हिंडन एयरपोर्ट से अलग-अलग शहरों के लिए उड़ान लगातार प्रभावित हो रही हैं। मंगलवार को हिंडन से कोलकाता की फ्लाइट रद रही। इसके साथ ही कोलकाता से आने वाली फ्लाइट भी नहीं पहुंची। चेन्नई की उड़ान को डायवर्ट कर दिया गया। चेन्नई से हिंडन आने वाली उड़ान यहां तीन बजे पहुंचती है, लेकिन मंगलवार को यह चार बजे गाजियाबाद पहुंची तो इसे उतरने की अनुमति नहीं मिल सकी। बाद में उड़ान भोपाल डायवर्ट कर दी गई। वापसी में हिंडन से पटना के लिए उड़ान सवा चार बजे रवाना होती है, लेकिन इसे रद कर दिया गया और पटना जाने वाले यात्रियों ने इस पर रोष जताया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यात्री और उड़ान में हुआ इजाफा हिंडन एयरपोर्ट ने देशभर में नया कीर्तिमान भी बनाया है। एयरपोर्ट प्रबंधन ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की ताजा रिपोर्ट के बारे में जानकारी दी है। इसमें पिछले साल के मुकाबले हिंडन से उड़ान और यात्रियों की संख्या में इजाफा हुआ है।

नवंबर 2025 में हिंडन एयरपोर्ट से 906 उड़ानें संचालित हुईं, जबकि नवंबर 2024 में यह संख्या 228 थी। इसके अलावा अप्रैल से नवंबर 2025-26 की अवधि में यहां कुल 7,074 उड़ानें रवाना हुईं, जबकि पिछले वर्ष 1,948 उड़ानें संचालित की गई थीं।