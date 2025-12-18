कोहरे ने लगाया आसमान पर 'पहरा': मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु की उड़ानों में देरी, यात्री नाराज
खराब मौसम और कोहरे के कारण मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु में उड़ानों में देरी हुई है, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। दृश्यता कम होने ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। अधिक कोहरा होने के कारण बृहस्पतिवार को हिंडन एयरपोर्ट सिविल टर्मिनल से मुंबई, कोलकाता समेत कई शहरों की उड़ानों में देरी हुई। इससे यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ी।
कोहरे के कारण हिंडन एयरपोर्ट से बेंगलुरू की फ्लाइट ने करीब दो घंटे देरी से उड़ान भरी। यात्री टर्मिनल बिल्डिंग में ही फ्लाइट की रवानगी का इंतजार करते रहे। इसके अलावा मुंबई की उड़ान भी करीब चार घंटे तक की देरी से रवाना हुई। कोलकाता की उड़ानों में भी करीब तीन घंटे तक की देरी हुई। हिंडन एयरपोर्ट पर भी इन शहरों की फ्लाइट देरी से पहुंचीं।
कई शहरों की उड़ानें रद होने से यात्रियों की भीड़ एकत्र हो गई। वह बार-बार उड़ान की जानकारी लेते रहे। वहीं, हिंडन एयरपोर्ट के अधिकारी भी यात्री को समझाकर देरी का कारण कोहरा बताते रहे। अधिकारियों ने यात्रियों से कहा कि सुरक्षित उड़ान ही प्राथमिकता है।
हिंडन एयरपोर्ट प्राधिकरण के निदेशक डाॅ. चिलका महेश ने बताया कि सुबह दृश्यता कम होने के कारण क्लियरेंस देरी से मिला। इससे इन तीनों शहरों की उड़ानें लेट हुईं थीं। सभी यात्रियों को खाना व अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं। इसके लिए एयरपोर्ट के कर्मियों को बैठक कर पहले ही दिशा-निर्देश दिए जा चुके हैं। यात्रियों को किसी तरह की परेशान व असुविधा न झेलनी पड़े यही प्राथमिकता है।
