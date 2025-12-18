कोहरे ने लगाया आसमान पर 'पहरा': मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु की उड़ानों में देरी, यात्री नाराज

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। अधिक कोहरा होने के कारण बृहस्पतिवार को हिंडन एयरपोर्ट सिविल टर्मिनल से मुंबई, कोलकाता समेत कई शहरों की उड़ानों में देरी हुई। इससे यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ी। कोहरे के कारण हिंडन एयरपोर्ट से बेंगलुरू की फ्लाइट ने करीब दो घंटे देरी से उड़ान भरी। यात्री टर्मिनल बिल्डिंग में ही फ्लाइट की रवानगी का इंतजार करते रहे। इसके अलावा मुंबई की उड़ान भी करीब चार घंटे तक की देरी से रवाना हुई। कोलकाता की उड़ानों में भी करीब तीन घंटे तक की देरी हुई। हिंडन एयरपोर्ट पर भी इन शहरों की फ्लाइट देरी से पहुंचीं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कई शहरों की उड़ानें रद होने से यात्रियों की भीड़ एकत्र हो गई। वह बार-बार उड़ान की जानकारी लेते रहे। वहीं, हिंडन एयरपोर्ट के अधिकारी भी यात्री को समझाकर देरी का कारण कोहरा बताते रहे। अधिकारियों ने यात्रियों से कहा कि सुरक्षित उड़ान ही प्राथमिकता है।