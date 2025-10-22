इंदिरापुरम के एक अपार्टमेंट में आग से मची अफरा-तफरी, चार फ्लैटों की बालकनी में उठीं लपटें

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के शक्ति खंड-दो में बुधवार देर रात एक अपार्टमेंट की बालकनी में अचानक आग लग गई। कुछ ही देर में आस-पास के चार फ्लैट आग की चपेट में आ गए। सूचना मिलने पर पहुंची दमकल टीमों ने एक घंटे में आग पर काबू पाया। आग लगने के कारण और नुकसान को लेकर दमकल जांच में जुटी है।

शक्ति खंड-दो में कैलाश भवन के पास स्थित दिव्या अपार्टमेंट में बुधवार देर शाम साढ़े आठ बजे पहली मंजिल के फ्लैट की बाकलनी में अचानक आग लग गई। बालकनी में लकड़ी का काम हुआ था। जिसके कारण आग तेजी से फैली और आग ने ऊपर के तीन मंजिलों के फ्लैट की बालकनी को भी चपेट में ले लिया। इस दौरान सोसाइटी में रहने वाले लोगों ने दमकल को सूचना दे दी।