    इंदिरापुरम के एक अपार्टमेंट में आग से मची अफरा-तफरी, चार फ्लैटों की बालकनी में उठीं लपटें

    By Neeraj Tiwari Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 10:45 PM (IST)

    इंदिरापुरम के एक अपार्टमेंट में आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। आग चार फ्लैटों की बालकनी में लगी थी। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चला है।

    कुछ ही देर में आसपास के चार फ्लैट आग की चपेट में आ गए। जागरण

    जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के शक्ति खंड-दो में बुधवार देर रात एक अपार्टमेंट की बालनी में अचानक आग लग गई। कुछ ही देर में आस-पास के चार फ्लैट आग की चपेट में आ गए। सूचना मिलने पर पहुंची दमकल टीमों ने एक घंटे में आग पर काबू पाया। आग लगने के कारण और नुकसान को लेकर दमकल जांच में जुटी है।

    शक्ति खंड-दो में कैलाश भवन के पास स्थित दिव्या अपार्टमेंट में बुधवार देर शाम साढ़े आठ बजे पहली मंजिल के फ्लैट की बाकलनी में अचानक आग लग गई।

    बालकनी में लकड़ी का काम हुआ था। जिसके कारण आग तेजी से फैली और आग ने ऊपर के तीन मंजिलों के फ्लैट की बालकनी को भी चपेट में ले लिया। इस दौरान सोसाइटी में रहने वाले लोगों ने दमकल को सूचना दे दी।

    सूचना मिलने पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया। आग की विकरालता को देखते हुए मौके पर और भी गाड़ियां बुलाई गईं। मुख्य अग्निशमन अधिकारी राहुल पाल के अनुसार दमकल की आठ गाड़ियों ने एक घंटे में आग पर काबू पाया।

    घटना में कोई भी हताहत नहीं हुआ है। मौके पर लोगों की भगदड़ मच गई थी किसी भी फ्लैट के अंदर आग नहीं पहुंच पाई।

