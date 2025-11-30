तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से दो बाइक सवार युवकों की मौत, परिजनों ने शवों का पोस्टमार्टम कराने से किया इंकार

जागरण संवाददाता, लोनी। ट्रोनिका सिटी थाना क्षेत्र स्थित बदरपुर पचायरा पुश्ता मार्ग पर रविवार शाम ट्रोनिका से घर लौट रहे बाइक सवार दो युवकों को अज्ञात डंपर ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार मार्ग पर गिर गंभीर रूप से घायल हो गए।

मौके पर पहुंचे स्वजन घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया जहां डाॅक्टरों ने घायलों को मृत घोषित कर दिया। स्वजन पुलिस को सूचना दिए बगैर शव को घर ले गये। मृतक के स्वजन ने पुलिस को शवों का पोस्टमार्टम कराने से इंकार कर दिया। पुलिस मृतक के परिवार को समझाने के प्रयास में जुटी है।

ट्रोनिका सिटी थाना क्षेत्र स्थित बदरपुर गांव निवासी 32 वर्षीय शरीफ उर्फ शैफू पुत्र रोजुद्दीन और 35 वर्षीय आरिफ पुत्र आकिब रविवार शाम ट्रोनिका सिटी से बाइक से घर लौट रहे थे। जैसे ही वह पचारयरा पुश्ता के पास पहुंचे पीछे से तेज रफ्तार में आ रहे डंपर ने बाइक में टक्कर मार दी। जिससे दोनों मार्ग पर जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गये।

घटना को अंजाम देने के बाद चालक डंपर समेत मौके से फरार हो गया। लोगों ने मामले की सूचना पुलिस व स्वजन को दी। स्वजन ने घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया जहां डाक्टर ने दोनों घायलों को मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंचे स्वजन दोनों के शवों को उठाकर घर ले गये।