गाजियाबाद में शादी समारोह में शामिल हुए CM योगी आदित्यनाथ, भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष के पुत्र का था विवाह

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रविवार को अचानक गाजियाबाद आने का कार्यक्रम बना। मुख्यमंत्री ने भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष सतेंद्र सिसौदिया के पुत्र की शादी में एनएच-नौ स्थित एक फार्म हाउस में पहुंचकर वर-वधु को आर्शीवाद दिया। मुख्यमंत्री का काफिला निकलने के दौरान कुछ देर के लिए हापुड़ रोड पर यातायात रोका गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रविवार को एनएच-नौ स्थित वेदांता फाॅर्म हाउस में भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष सतेंद्र सिसौदिया के पुत्र वर्तुल की शादी हापुड़ के पूर्व जिलाध्यक्ष नरेश ताेमर की बेटी जाह्नवी के साथ हुई। रविवार सुबह करीब साढ़े 10 बजे पुलिस को मुख्यमंत्री के गाजियाबाद आगमन की सूचना मिली। इसके बाद पुलिस ने तत्काल सीएम के रूट और सुरक्षा को लेकर तैयारी की।