    गाजियाबाद में शादी समारोह में शामिल हुए CM योगी आदित्यनाथ, भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष के पुत्र का था विवाह

    By Vinit Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 07:24 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद में एक विवाह समारोह में शामिल हुए, जो भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष के बेटे का था। उन्होंने नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद दिया और उनके सुखी जीवन की कामना की। इस अवसर पर कई भाजपा नेता और गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। मुख्यमंत्री के आगमन से गाजियाबाद में उत्सव का माहौल था।

    गाजियाबाद में शादी समारोह में आए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सौ. सुधी पाठक

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रविवार को अचानक गाजियाबाद आने का कार्यक्रम बना। मुख्यमंत्री ने भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष सतेंद्र सिसौदिया के पुत्र की शादी में एनएच-नौ स्थित एक फार्म हाउस में पहुंचकर वर-वधु को आर्शीवाद दिया। मुख्यमंत्री का काफिला निकलने के दौरान कुछ देर के लिए हापुड़ रोड पर यातायात रोका गया।

    रविवार को एनएच-नौ स्थित वेदांता फाॅर्म हाउस में भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष सतेंद्र सिसौदिया के पुत्र वर्तुल की शादी हापुड़ के पूर्व जिलाध्यक्ष नरेश ताेमर की बेटी जाह्नवी के साथ हुई। रविवार सुबह करीब साढ़े 10 बजे पुलिस को मुख्यमंत्री के गाजियाबाद आगमन की सूचना मिली। इसके बाद पुलिस ने तत्काल सीएम के रूट और सुरक्षा को लेकर तैयारी की।

    दोपहर करीब पौने तीन बजे मुख्यमंत्री पुलिस लाइन में हेलीकाप्टर से उतरे और सड़क मार्ग से वेदांता फार्म हाउस पहुंचे। शादी में भाजपा के कई विधायक और सांसद समेत अनेक लोग मौजूद रहे।

    कार्यक्रम में सीएम करीब 15 मिनट रहे इसके बाद सड़क मार्ग से डीएमई होते हुए हिंडन एयरफोर्स स्टेशन तक पहुंचे। इसके बाद हेलीकाॅप्टर से रवाना हुए। एसीपी वेव सिटी प्रियाश्री पाल का कहना है कि मुख्यमंत्री थोड़ी देर ही कार्यक्रम में रुके थे। कम समय में ही पुलिस ने अपनी तैयारी पूरी कर ली थी।

