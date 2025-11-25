दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा, बाइक सवार युवक की मौत; दो लोग हुए घायल

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद (गाजियाबाद)। गाजियाबाद में इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर शनिवार देर रात विपरीत दिशा में आई एक कार से बाइक भिड़ गई। इस हादसे में बाइक चालक की मौत हो गई जबकि, बाइक सवार दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

