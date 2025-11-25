दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा, बाइक सवार युवक की मौत; दो लोग हुए घायल
गाजियाबाद के इंदिरापुरम में दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर एक कार ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक चालक की मौत हो गई और दो लोग घायल हो गए। मृतक की पत्नी ने कार चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है।
जागरण संवाददाता, साहिबाबाद (गाजियाबाद)। गाजियाबाद में इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर शनिवार देर रात विपरीत दिशा में आई एक कार से बाइक भिड़ गई। इस हादसे में बाइक चालक की मौत हो गई जबकि, बाइक सवार दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
यह हादसा दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस वे पर गौड़ ग्रीन सोसायटी के सामने हुआ। इस मामले में मृतक की पत्नी ने कार चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है।
गौतमबुद्ध नगर के बिसरख के चिपियाना बुजुर्ग गांव निवासी कंचन का कहना है कि वह मूलरूप से बिहार के वैशाली स्थित बगवानपुर प्रताप चाहर की रहने वाली हैं। उनके पति अमन चौधरी 22 नवंबर को अपने साथी सोनू व विजेंद्र के साथ बाइक से दिल्ली से घर लौट रहे थे। बाइक अमन चला रहे थे।
इस दौरान जब वह दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर गौड़ ग्रीन सोसायटी के सामने पहुंचे तो दिल्ली के तुगलकाबाद का रहने वाला कार चालक राहुल दास एक्सप्रेस वे पर विपरीत दिशा में लेकर आया और बाइक में टक्कर मार दी।
यह भी पढ़ें- Ghaziabad Wall Collapse: जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही महिला, तीन की पहले हो चुकी मौत
हादसे में अमन की मौके पर मौत हो गई जबकि सोनू और विजेंद्र घायल हो गए। उन्होंने छानबीन की तो चालक के बारे में पता चला। इसके बाद उन्होंने पुलिस से शिकायत की।
एसीपी इंदिरापुरम अभिषेक श्रीवास्तव का कहना है कि मामले में रिपोर्ट दर्ज कर आरोपित चालक की तलाश की जा रही है। एक्सप्रेस वे पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। आरोपित को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।