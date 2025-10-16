Language
    गोदाम में छापा पड़ते ही मची भगदड़, STF की टीम ने बरामद किए नकली खाद के कट्टे

    By Vijay Bhushan Tyagi Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 01:20 PM (IST)

    गाजियाबाद के मुरादनगर में कृषि विभाग और एसटीएफ ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक गोदाम पर छापा मारा। इस दौरान नकली खाद के एक हजार से अधिक कट्टे बरामद किए गए, जिन्हें मुरादनगर और मोदीनगर में बेचने के लिए जमा किया गया था। पुलिस ने गोदाम को सील कर दिया है और खाद को जांच के लिए भेज दिया है। नकली खाद को कम दाम पर खरीदकर ऊंचे दामों पर बेचा जाता था।

    संवाद सहयोगी, मुरादनगर (गाजियाबाद)। गाजियाबाद जनपद के मुरादनगर में बुधवार शाम को कृषि विभाग और आगरा एसटीएफ की टीम ने बंबा रोड स्थित गोदाम में छापा मारा। कार्रवाई के दौरान टीम ने नकली खाद के हजार से अधिक कट्टे पकड़े। नकली खाद को मुरादनगर और मोदीनगर क्षेत्र में बिक्री के लिए जमा किया गया था।

    पुलिस ने गोदाम को सील को सील करके खाद को जांच के लिए भेज दिया है। आगरा एटीएस के निरीक्षक यतींद्र शर्मा अपनी टीम के साथ बुधवार दोपहर को मुरादनगर पहुंचे। मुरादनगर पहुंचकर उन्होनें कृषि विभाग को नकली खाद के बारे में सूचित किया।

    वहीं, शाम को करीब छह बजे जिला कृषि अधिकारी अमित कुमार और एसटीएफ की टीम ने बंबा रोड स्थित गोदाम पर छापा मारा। छापे के दौरान टीम ने एक नामी ब्रांड के डीटीपी के हजार से अधिक कट्टे पकड़े। सभी कट्टों को बाहर से मंगाई खाद से भरा गया था। इस बीच अफरातफरी का लाभ उठाकर कुछ लोग भाग निकलने में सफल हो गए।

    टीम द्वारा पकड़े गए कर्मियों ने बताया कि उक्त गोदाम का मालिक ताज चौधरी, जिसे साहिबाबाद के रहने वाल राहुल ने किराये पर हुआ है। दोनों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।

    तीन गुना रेट पर बेचते थे नकली खाद

    अधिकारियों ने बताया कि नकली खाद को 350 रुपये प्रति कट्टे की दर से मुजफ्फरनगर व आसपास के क्षेत्र से मंगाया जाता था, जिसे नामी कंपनी की पैकिंग करके स्थानीय बाजार में 1300 रुपये में बेचा जाता है। इन दिनों गेहूं की बोआई का सीजन होने के चलते स्थानीय किसानों में खाद की मांग अधिक है। मांग को देखते हुए नकली खाद को खपाने के लिए गोदाम में जमा किया गया था।

    गोदाम पर छापेमारी की कार्रवाई कर एक हजार कट्टे डीएपी सहित अन्य सामान बरामद किया है गोदाम संचालन का कोई लाईसेंस नहीं है। जिस कंपनी के कट्टे मिले है,उनसे से भी कोई अनुमति नहीं ली गई है। गोदाम को सील कर कथित डीएपी के चार सैंपल लेकर जांच के लिए भेज गए है। इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज भी कराई जाएगी। - अमित कुमार, जिला कृषि अधिकारी