गोदाम में छापा पड़ते ही मची भगदड़, STF की टीम ने बरामद किए नकली खाद के कट्टे

टीम द्वारा पकड़े गए कर्मियों ने बताया कि उक्त गोदाम का मालिक ताज चौधरी, जिसे साहिबाबाद के रहने वाल राहुल ने किराये पर हुआ है। दोनों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।

अधिकारियों ने बताया कि नकली खाद को 350 रुपये प्रति कट्टे की दर से मुजफ्फरनगर व आसपास के क्षेत्र से मंगाया जाता था, जिसे नामी कंपनी की पैकिंग करके स्थानीय बाजार में 1300 रुपये में बेचा जाता है। इन दिनों गेहूं की बोआई का सीजन होने के चलते स्थानीय किसानों में खाद की मांग अधिक है। मांग को देखते हुए नकली खाद को खपाने के लिए गोदाम में जमा किया गया था।



गोदाम पर छापेमारी की कार्रवाई कर एक हजार कट्टे डीएपी सहित अन्य सामान बरामद किया है गोदाम संचालन का कोई लाईसेंस नहीं है। जिस कंपनी के कट्टे मिले है,उनसे से भी कोई अनुमति नहीं ली गई है। गोदाम को सील कर कथित डीएपी के चार सैंपल लेकर जांच के लिए भेज गए है। इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज भी कराई जाएगी। - अमित कुमार, जिला कृषि अधिकारी