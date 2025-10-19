Language
    नौकरी छोड़ दी फिर भी मैनेजर ने पीछा नहीं छोड़ा: महिला कर्मचारी ने लगाया उत्पीड़न का आरोप; हिरासत

    By Ashutosh Gupta Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 07:28 PM (IST)

    एक महिला कर्मचारी ने अपनी पूर्व कंपनी के मैनेजर पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि नौकरी छोड़ने के बाद भी मैनेजर ने उसका पीछा करना नहीं छोड़ा और उसे लगातार परेशान करता रहा। पुलिस ने शिकायत दर्ज होने के बाद आरोपी मैनेजर को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच कर रही है। कंपनी की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

    जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। कामकाजी लड़की-औरतों की राह आसान नहीं है। उन्हें घर और बाहर की जिंदगी में जहां संतुलन लाने के लिए अधिक प्रयास करना होता है तो बुरी नजर वालों से सावधान भी रहना होता है। कौशांबी थाने में एक युवती ने अपने मैनेजर के खिलाफ शिकायत दी है। वह उसी से तंग आकर नौकरी तक छोड़ चुकी है मगर अब भी उसने पीड़िता का पीछा करना नहीं छोड़ा है।

    आरोपित को हिरासत में लिया

    कौशांबी थाना क्षेत्र की एक काॅलोनी में रहने वाली युवती ने अपने मैनेजर से परेशान होकर नौकरी छोड़ दी। अब दूसरी जगह भी आरोपित जाकर परेशान कर रहा है। आरोप है कि आरोपित कभी होटल में ले जाने की बात कहता है तो कभी चरित्र पर सवाल उठाता रहता है। पीड़िता ने मामले में पुलिस से शिकायत की है। पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कर आरोपित को हिरासत में लिया है।

    दूसरी कंपनी में नौकरी शुरू कर दी

    बृज विहार रहने वाली एक युवती का कहना है कि वह वैशाली में एक कंपनी में काम करती थीं। कंपनी का मैनेजर ने उनके चरित्र पर अंगुली उठाई और कई बार होटल व अपने फ्लैट पर ले जाने की बात कही। आरोपित ने कहा कि उसके हिसाब से चलने पर वह उन्हें टीम लीडर बना देगा। आरोपित की इन हरकतों से परेशान होकर पीड़िता ने नौकरी छोड़ दी और दूसरी कंपनी में नौकरी शुरू कर दी।

    आरोपित को लिया हिरासत में

    आरोप है कि आरोपित उनकी नई कंपनी में पहुंच गया और यहां आकर भी परेशान करने लगा। आरोपित पीड़िता को जीवन नरक करने की धमकी देता है। पीड़िता ने परेशान होकर पुलिस से शिकायत की। मगर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की और पीड़िता को जांच के लिए 14 दिन का समय दिया। एसीपी इंदिरापुरम अभिषेक श्रीवास्तव का कहना है कि मामले में रिपोर्ट दर्ज कर आरोपित को हिरासत में लिया गया है।

