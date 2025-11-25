बिजली बिल के बकायेदारों के लिए धमाकेदार योजना, ब्याज से लेकर मूल में मिलेगी भारी छूट

जागरण संवाददाता, मोदीनगर (गाजियाबाद)। बिजली बिल के बकायेदारों को विद्युत विभाग ने राहत देने के लिए बिजली बिल राहत याेजना को शुरू कर दिया है। एक दिसंबर से बकायेदार इसका लाभ उठा सकेंगे। इस बार सरचार्ज पर 100 फीसद छूट मिलेगी। योजना के तीन चरण रहेंगे।

पहले चरण में मूल बिल पर 25 फीसद, दूसरे चरण में 20 फीसद व तीसरे चरण में 15 फीसद छूट मिलेगी। रजिस्ट्रेशन शुल्क दो हजार रुपये जमा करना अनिवार्य होगा। यह योजना दिसंबर 2025 से लेकर फरवरी 2026 तक चालू रहेगी। इस योजना के लिए वे ही उपभोक्ता पात्र होंगे, जिनके पास 31 मार्च 2025 से पूर्व का बकाया चल रहा है।

23198 बकायेदारों पर हैं 3969 लाख बकाया विद्युत विभाग ने बकायेदारों को दो श्रेणी में विभाजित किया है। पहले जिन उपभोक्ताओं ने कनेक्शन के बाद एक बार भी बिल नहीं जमा किया है। इनकी संख्या मोदीनगर-मुरादनगर में 976 है। इनपर करीब 498 लाख रुपये बकाया है। दूसरे जिन उपभोक्ताओं ने 31 मार्च 2025 तक भुगतान नहीं किया है। इनकी संख्या 22222 है, इन पर करीब 3473 लाख रुपये बकाया है।

बिजली चाेरों को मिलेगी मूल राशि पर 50 फीसद छूट विद्युत विभाग की टीम ने इस साल बिजली चोरों पर शिकंजा कसने का काम किया। मोदीनगर-मुरादनगर में 6105 बिजली चाेरी के मामले सामने आए। सभी के खिलाफ संबंधित धाराओं में बिजली थाने में केस दर्ज कराया गया। इन पर फिलहाल 2937 लाख रुपये बकाया है। योजना के तहत इन्हें सरचार्ज पर 100 फीसद छूट क साथ मूल राशि पर 50 फीसद छूट दी जाएगी।