दिसंबर में रेल यातायात प्रभावित: कई गाड़ियां रद, 13 व 14 को हाथरस से निरस्त रहेगी एचएडी ट्रेन
दिसंबर में ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा क्योंकि शाहदरा-साहिबाबाद स्टेशनों के बीच पुल पर मरम्मत कार्य किया जा रहा है। हाथरस किला सहित कुछ ट्रेनें 12 और 14 दिसंबर को रद रहेंगी, जबकि कुछ ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जाएगा। अलीगढ़-दिल्ली जाने वाली ट्रेनें गाजियाबाद तक ही जाएंगी।
जागरंण संवाददाता, हाथरस। दिसंबर माह में ट्रेनों को संचालन प्रभावित रहेगा। इसमें हाथरस किला सहित कुछ ट्रेन 12 व 14 दिसंबर को निरस्त रहेंगी। वहीं कुछ ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जाएगा। शाहदरा-साहिबाबाद स्टेशनों के बीच पुल मरम्मत कार्य के चलते ब्लाक लिए जाने से ट्रेनों का आवागमन बाधित रहेगा। इससे यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा।
गाजियाबाद तक ही जाएंगी अलीगढ़- दिल्ली जाने वाले सभी ट्रेन
अगर आप दिसंबर माह में यात्रा ट्रेनों से करनी है तो थोड़ा सावधानी रखनी पड़ेगी। इस माह में कुछ ट्रेन निरस्त रहेंगेी तो कुछ को परिवर्तित मार्ग से चलाया जाएगा। दिल्ली में शाहदरा व साहिबाबाद रेलवे स्टेशनों के बीच पुल पर गार्ड बदलने का कार्य किया जा रहा है। इसके लिए मेगा ब्लाक दिसंबर माह में कुछ दिनों के लिए रहेगा। इसीलिए इसके चलते ट्रेनों का संचालन प्रभावित होगा।
साहिबाबाद-शाहदरा स्टेशनों के बीच पुल पर मरम्मत कार्य के चलते रहेगा मेगा ब्लॉक
रेलकर्मी बताते हैं कि गाड़ी सं. 64582 दिल्ली-हाथरस किला प्रारंभिक स्टेशन से 13 दिसंबर व गाड़ी सं. 64581 हाथरस-दिल्ली प्रारंभिक स्टेशन से 14 दिसंबर को निरस्त रहेगी। इसके अलावा64904 गाजियाबाद-मथुरा, 13 दिसंबर, 64903 मथुरा-गाजियाबाद 14 दिसंबर को निरस्त रहेंगी। 64103, 64104 अलीगढ-दिल्ली, गाजियाबाद तक चलेगी। पीआरओ प्रयागराज ने बताया कि शाहरदरा-साहिबाबाद स्टेशनों के बीच पुल पर मरम्मत कार्य के चलते ट्रेनों का यह संचालन निर्धारित तिथियों में प्रभावित रहेगा। इसके बाद कार्य पूरा होते ही उसे सामान्य कर दिया जाएगा।
