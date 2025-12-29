घने कोहरे के चलते दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा, अज्ञात वाहन की टक्कर से टंपो ड्राइवर गंभीर रूप से घायल

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद में देर रात से कोहरे के कारण विजिबिलिटी बेहद कम चल रही है। आज सुबह दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर मेरठ से दिल्ली जाने वाली लेन पर डासना के पास एक सड़क हादसा हो गया। यहां एक अज्ञात वाहन ने मालवाहक टेंपो में टक्कर मार दी, जिससे टेंपो चालक हादसे में घायल हो गया।