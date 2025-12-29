Language
    घने कोहरे के चलते दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा, अज्ञात वाहन की टक्कर से टंपो ड्राइवर गंभीर रूप से घायल

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 10:03 AM (IST)

    गाजियाबाद में देर रात से घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम है। इसी वजह से दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर डासना के पास एक सड़क हादसा हो गया। एक अज्ञात वाहन न ...और पढ़ें

    Hero Image

    दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा हो गया। जागरण

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद में देर रात से कोहरे के कारण विजिबिलिटी बेहद कम चल रही है। आज सुबह दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर मेरठ से दिल्ली जाने वाली लेन पर डासना के पास एक सड़क हादसा हो गया। यहां एक अज्ञात वाहन ने मालवाहक टेंपो में टक्कर मार दी, जिससे टेंपो चालक हादसे में घायल हो गया।

    वहीं, घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने टेंपो चालक को किसी तरह बाहर निकाला और उपचार के लिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल पुलिस घटना की जांच कर रही है।