घने कोहरे के चलते दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा, अज्ञात वाहन की टक्कर से टंपो ड्राइवर गंभीर रूप से घायल
गाजियाबाद में देर रात से घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम है। इसी वजह से दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर डासना के पास एक सड़क हादसा हो गया। एक अज्ञात वाहन न ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद में देर रात से कोहरे के कारण विजिबिलिटी बेहद कम चल रही है। आज सुबह दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर मेरठ से दिल्ली जाने वाली लेन पर डासना के पास एक सड़क हादसा हो गया। यहां एक अज्ञात वाहन ने मालवाहक टेंपो में टक्कर मार दी, जिससे टेंपो चालक हादसे में घायल हो गया।
वहीं, घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने टेंपो चालक को किसी तरह बाहर निकाला और उपचार के लिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल पुलिस घटना की जांच कर रही है।
