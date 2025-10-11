आयोजन में शामिल लोगों ने आगे आकर अपने साथ हुए साइबर क्राइम के कड़वे अनुभवों को साझा किया। कार्यक्रम में गाजियाबाद की वरिष्‍ठ नागरिक सेवा समिति के अध्‍यक्ष आरके गुप्‍ता समेत कई सदस्‍य मौजूद रहे। गुप्‍ता ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि वरिष्‍ठ नागरिकों के लिए इस तरह का प्रशिक्षण बहुत जरूरी है। ताकि साइबर फ्रॉड से खुद को बचा सकें।

कार्यक्रम के बारे में

'वरिष्ठ नागरिकों की डिजिटल सुरक्षा: सच के साथी' अभियान के तहत जागरण डिजिटल और विश्वास न्यूज की टीमें देशभर में सेमिनार और वेबिनार के माध्‍यम से ट्रेनिंग दे रही हैं। इसके तहत देश के 20 राज्‍यों के 30 शहरों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। दिल्‍ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्‍थान, महाराष्ट्र, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, पंजाब, उत्तराखंड जैसे 20 राज्‍यों में इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें लोगों को ऑनलाइन स्कैम को पहचानने और बचने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। गूगल का ‘डिजीकवच’ अभियान भारत में ऑनलाइन धोखाधड़ी के खिलाफ लोगों में जागरूकता बढ़ा रहा है। इस अभियान का लक्ष्‍य लोगों को फ्रॉड और स्‍कैम के प्रति जागरूक करना है।