गाजियाबाद में डेंगू का कहर, पांच दिन में 23 नए मरीज आए सामने; पांच की हालत गंभीर

जागरण संवाददाता,गाजियाबाद। जिले में डेंगू के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। पिछले पांच दिन में डेंगू के 23 नए मरीज हैं। इनमें पांच बच्चे भी शामिल हैं। इसके साथ ही कुल मरीजों की संख्या 221 तक पहुंच गई है। पिछले साल कुल मिले 196 मरीजों का रिकार्ड भी टूट चुका है।

नए मरीजों में पांच की हालत खराब है। इन्हे अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। घर-घर जाकर डेंगू का लार्वा ट्रेस करने को पांच टीम गठित कर दी गईं हैं। लोनी, ट्रांस हिंडन, शहर, मोदीनगर और मुरादनगर में इन टीमों के साथ मलेरिया इंस्पेक्टर भी घूम रहे हैं।

डेंगू मरीजों के घर और आसपास विशेष तौर पर कीटनाशक दवाओं के छिडकाव के अलावा बुखार के मरीजों की डेंगू जांच की जा रही है। पांच दिन में दो से अधिक सौ घरों में डेंगू मच्छर का लार्वा मिलने पर उसे नष्ट कराया गया है। पिछले 24 घंटे में डेंगू के छह नए मरीज मिले हैं।

चार मरीजों की जांच रिपोर्ट सरकारी और दो की प्राइवेट लैब से आई है। मलेरिया के कुल मरीजों की संख्या 86 है।जिला सर्विलांस अधिकारी डा. आरके गुप्ता ने बताया कि बुखार के मरीजों की निगरानी की जा रही है। रैपिड किट से जांच की जा रही है। उनकी सलाह है कि नियमित साफ सफाई करें। साफ पानी एकत्र न होने दें। कूलर,एसी और गमलों की रोज सफाई करें। रात को मच्छरदानी लगाकर ही सोएं। 24 घंटे में मिले डेंगू के नए मरीजों का क्षेत्रवार विवरण खोड़ा में 39 वर्षीय महिला

लोनी में 17 वर्षीय किशोरी

प्रताप विहार के रहने वाले 47 वर्षीय पुरूष

कैलाभट्टा का रहना वाला 10 वर्षीय बच्चा

विजयनगर की रहने वाली 31 वर्षीय महिला

वसुंधरा का रहने वाला 27 वर्षीय युवक डेंगू प्रभावित इन क्षेत्रों में बुखार के मरीजों की रैपिड टेस्टिंग शुरू बुलंदशहर रोड़ औद्योगिक क्षेत्र,डासना, बुद्धविहार,लोनी,मोदीनगर,मुरादनगर,दौलतपुरा,दीनदयालपुरी,घूकना,हरसांव,राजनगर ,हिंडन विहार,कड़कड़ माडल,कैला भट्टा, करहैडा,कार्टे शास्त्रीनगर,खोड़ा कालोनी,खोड़ा गांव,कोट गांव, न्यू शालीमार गार्डन,महाराजपुर प्रथम में इंदिरापुरम,मकनपुर, मिर्जापुर,अर्थला मोहननगर,नेहरू गार्डन,न्यू डिफेंस कालोनी,वसुंधरा,राजबाग,सद्दीकनगर,साधना एन्क्लेव, साहिबाबाद,सरस्वती कालोनी,शालीमार गार्डन,शिप्रा सन सिटी,विजयनगर द्वितीय एवं प्रथम,बृजविहार, घूकना मोड