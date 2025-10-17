गाजियाबाद में साइबर ठगी गिरोह का पर्दाफाश, 10 प्रतिशत कमीशन पर खाता मुहैया कराता था आरोपी

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद में साइबर क्राइम थाना पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट कर लोगों के साथ साइबर ठगी करने वाले गिरोह के एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। इस गिरोह ने वसुंधरा निवासी एक व्यक्ति को बीते महीने डिजिटल अरेस्ट बताकर 19.90 लाख रुपये ठग लिए थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पकड़ा गया आरोपी 10 प्रतिशत कमीशन पर ठगों को अपना खाता मुहैया कराता था। आरोपी के खाते में ठगी के 10 लाख रुपये ट्रांसफर हुए थे जिसमें से पांच लाख रुपये उसने ठगों को दे दिए। जांच में सामने आया पीड़ित को कंबोडिया से वॉट्सएप कॉल की थी जबकि दिल्ली और त्रिपुरा के पते पर जारी मोबाइल सिम प्रयोग किए गए।

एडीसीपी क्राइम पीयूष कुमार सिंह के मुताबिक, वसुंधरा निवासी संजय कुमार को मनी लांड्रिंग केस का भय दिखाकर डिजिटल अरेस्ट बताकर साइबर अपराधियों ने पांच सितंबर से 12 सितंबर के बीच विभिन्न बैंक खातों में 19.90 लाख रुपये ट्रांसफर करा लिए थे। इस मामले में राकेश मार्ग निवासी अनुज मित्तल को गिरफ्तार किया गया है।