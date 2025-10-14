जलालाबाद में 10 से अधिक गोवंश के अवशेष मिले, गोकशी पर भड़के ग्रामीणों ने की दिल्ली-मेरठ हाईवे जाम की कोशिश

जागरण संवाददाता, मुरादनगर। थाना क्षेत्र के जलालाबाद गांव में मंगलवार रात बड़े स्तर पर गोवंशी की हत्या कर दी गई। दस से अधिक गोवंशी के अवशेष गांव के पास ही खेत में फेंक दिये गए। सूचना पर ग्रामीण व हिंदू संगठन के बड़ी संख्या में पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और हंगामा शुरू कर दिया। दिल्ली-मेरठ मार्ग जाम करने की कोशिश की। हंगामे की स्थिति को देखते हुए आस-पास के पांच थानों से बल मौके पर बुलाया गया। एडीशनल सीपी ने किसी तरह पदाधिकारियों को शांत किया। पदाधिकारियों ने आरोपितों के एनकाउंटर की मांग की है। गांव में तनाव के चलते पुलिस बल को तैनात किया गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हिंंदू संगठनों ने किया विरोध प्राप्त जानकारी के अनुसार, जलालाबाद के कपिल चौधरी मंगलवार सुबह अपने खेत पर पहुंचें तो वहां 10 से अधिक गोवंश के अवशेष पड़े देखे। सूचना कुछ ही देर में गांव में फैल गई। खेत के आस-पास सैंकड़ों की संख्या में लोग जमा हो गए। बजरंग दल, गोरक्षक दल, भाकियू पदाधिकारी भी मौके पर पहुंचे और हंगामा करने लगे। थाना प्रभारी ने लोगों को समझाया, लेकिन लोग शांत नहीं हुए।

पुलिस की गश्ती पर उठे सवाल एसीपी मसूरी, एसीपी मोदीनगर पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे। मुरादनगर के अलावा निवाड़ी, मोदीनगर, भोजपुर, मसूरी व अन्य थानों से बल मौके पर बुलाया गया। लेकिन लोग आरोपितों के एनकाउंटर की मांग पर अड़े रहे। उन्होंने पुलिस की सक्रियता पर सवाल उठाए। कहा पुलिस रात में गश्त करती तो शायद आरोपित इतने बड़े स्तर पर गोवंशी की हत्या न कर पाते।

मिट्टी में अवशेष दबाए गए इस दौरान लोगों की पुलिस से जमकर कहासुनी हुई। गोवंशी के अवशेष लेकर लोग सड़क की तरफ जाने लगे। किसी तरह पुलिस ने उन्हें रोका। दोपहर को एडीशनल सीपी आलोक प्रियदर्शी भी जलालाबाद गांव पहुंचे। लोगों ने एडीशनल सीपी का घेराव करते हुए नारेबाजी की। जल्द आरोपितों को पकड़ने का उन्होंने आश्वासन दिया। तब जाकर लोग शांत हुए। करीब एक बजे गड्ढा खोदकर अवशेषों को जमीन में दबवा दिया गया।

भारी संख्या में पुलिस गांव में तैनात घटना के बाद भले ही पुलिस ने गोवंशी के अवशेष को दफन करा दिया, लेकिन अभी गांव में तनाव बना हुआ है। शाम तक गांव के लोग गोकशी के बारे में ही बात करते रहे। अभी गांव में भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया। दोपहर थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस बल ने गांव में मार्च भी किया।