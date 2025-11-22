कफ सीरप तस्करी केस में SIT प्रमुख ही निकला भ्रष्ट, 3.87 लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। क्राइम ब्रांच में तैनात निरीक्षक रमेश सिंह सिद्धु को बृहस्पतिवार रात पुलिस ने घूसखोरी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। कफ सीरप तस्करी की जांच के लिए बनाई गई तीन सदस्यीय स्पेशल इंवेस्टिगेशन टीम को आरोपित निरीक्षक लीड कर रहे थे।

कफ सीरप मामले में जेल में बंद आरोपित ट्रांसपोर्टर के जानकार से निरीक्षक ने 3.87 लाख रुपए लिए और अपनी गाड़ी में रख लिए थे। सूचना पर पुलिस टीम ने आरोपित इंस्पेक्टर को क्राइम ब्रांच परिसर जाकर दबोच लिया और कार से 3.87 लाख रुपए बरामद कर लिए। निरीक्षक के खिलाफ सिहानी गेट थाने में केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने निरीक्षक को घूस देने वाले व्यक्ति को भी दबोच लिया है।

तीन नवंबर को क्राइम ब्रांच ने मेरठ रोड स्थित मछली गोदाम में छापा मारकर चार ट्रक से तस्करी के लिए भेजा जा रहा करीब साढ़े तीन करोड़ रुपये का कफ सीरप बरामद किया था। पुलिस ने आठ आरोपित गिरफ्तार किए थे। ट्रांसपोर्टर संतोष भड़ाना के सहयोग से मकनपुर निवासी सौरव त्यागी कफ सीरप की तस्करी कर रहा था। संतोष भड़ाना की जमानत अर्जी पर कोर्ट में सुनवाई होनी है।

इसी मामले में संतोष के परिचित बरेली निवासी राहुल शर्मा ने इंस्पेक्टर रमेश सिंह से संपर्क किया। दोनों में शाम को मिलना तय हुआ। बृहस्पतिवार शाम राहुल ने इंस्पेक्टर को रुपए भी दे दिए। सूचना पर रात करीब 12 बजे पुलिस आयुक्त के आदेश पर एसीपी नंदग्राम उपासना पांडेय के नेतृत्व में टीम बनाई गई और लोहिया नगर स्थित क्राइम ब्रांच परिसर से आरोपित इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया गया। इंस्पेक्टर की कार से 3.87 लाख रुपए भी बरामद हुए हैं। पुलिस ने इंस्पेक्टर को घूस देने वाले राहुल को भी दबोच लिया।

पुलिस ने इन लोगों को किया था गिरफ्तार तीन नवंबर को पुलिस ने मकनपुर निवासी सौरव त्यागी, कैला भट्ठा निवासी शादाब, कनावनी निवासी शिवाकांत उर्फ शिव, भट्ठा नंबर पांच निवासी संतोष भड़ाना, मेरठ के दौराला निवासी अंबुज कुमार, सुल्तानपुर के गांव शेषपुर निवासी धर्मेंद्र कुमार, मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ निवासी दीपू यादव और सुशील यादव को गिरफ्तार किया।