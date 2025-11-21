देश में गाजियाबाद की हवा 'सबसे खराब', बीते 5 दिनों से AQI 400 पार; 45 लाख आबादी की सांसों पर संकट

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। बेहतर सुविधाओं की उम्मीद लेकर लोग एनसीआर में आते हैं। जीवनभर की कमाई से बहुमंजिला इमारतों में घर खरीदते हैं। यहां लोगों को जीवन आसान बनाने के लिए पैसे के बल पर तमाम सुविधाएं तो मिल जाती हैं, लेकिन साफ हवा के लिए वर्षभर तरसते रहते हैं। वर्ष में माह के बराबर दिन भी साफ हवा नहीं मिल पाती है। बीते तीन दिन से प्रदूषण के कारण गाजियाबाद की हवा देश में सबसे ज्यादा बीमार स्थिति में है। हवा गंभीर श्रेणी में होने से 45 लाख आबादी की सांसों पर संकट छाया हुआ है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार शुक्रवार को जिले का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआइ) 422 दर्ज किया गया। इसके साथ ही देश में सबसे प्रदूषित शहर बना हुआ है। इससे पहले भी 19 व 20 नवंबर को भी यहां का एक्यूआइ सबसे अधिक दर्ज किया गया। आए दिन गाजियाबाद की स्थिति देश में सबसे खराब रहती है।

इसके बाद भी उत्तर प्रदेश नियंत्रण बोर्ड अपनी निगरानी व कार्रवाई नहीं बढ़ा रहा है। करीब 20 से अधिक विभागों को प्रदूषण रोकथाम की जिम्मेदारी दी गई, सभी विभाग जिम्मेदारी निभाने के बजाय खानापूरी कर रहे हैं। जिला प्रशासन को भी रिपोर्ट के नाम पर फोटो भेज दिए जाते हैं। लोगों का कहना है कि अगर प्रदूषण से बचाना है तो इसके लिए विभागों को ठोस योजना बनाकर पूरी जिम्मेदारी के साथ कार्य करना होगा।

सभी इलाकों की स्थिति गंभीर, लोनी का एक्यूआई सबसे अधिक जिले में सभी इलाकों की स्थिति गंभीर है। लोनी क्षेत्र सबसे अधिक प्रदूषित बना हुआ हैै। यहां का एक्यूआइ 465 दर्ज किया गया। इसके बाद भी दिनभर में यहां पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं, इंदरिापुरम व संजय नगर का एक्यूआइ भी 400 पार बना हुआ है।

ग्रेप के नियमों का उल्लघंन करने पर एक प्लांट सील एनसीआर में ग्रेप (ग्रेडेड रेस्पांस एक्शन प्लान)-तीन लागू है। इसके अंतर्गत विभिन्न पाबंदियां लगी हुई हैं। इसके बाद भी ग्रेप के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) की टीम ने शुक्रवार को रिहिनो आरएमसी प्लांट वैशाली एक्सटेंशन पर सीलिंग की कार्रवाई की।