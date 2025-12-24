गाजियाबाद वालों के लिए गुड न्यूज, CM योगी जनवरी में कर सकते हैं कई योजनाओं का शुभारंभ

हसीन शाह, गाजियाबाद। जनवरी 2026 में शहर में कई प्रमुख योजनाओं का काम पूरा होने जा रहा है। इन योजनाओं का काम अंतिम चरण में चल रहा है। माना जा रहा है कि इन योजनाओं का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर सकते हैं। इनमें प्रमुख रूप से आवासीय योजनाएं, औद्योगिक क्षेत्र को सीवर का शोधित पानी उपलब्ध कराना और आइटीएमएस आदि योजनाएं शामिल हैं। इन योजनाओं के शुरू होने पर जिले लोगों को लोगों को फायदा होगा। उधर भाजपा कार्यकर्ता सरकार की उपलब्धियों को लेकर प्रचार-प्रचसार में जुट हुए हैं।



आइटीएमएस का कार्य भी अंतिम चारण में चल रहा है। जनवरी तक काम पूरा होने की उम्मीद है। शहर में 1500 से कैमरे कंट्रोल रूम से जोड़े जा रहे हैं। नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक इस काम की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जिससे काम समय पर पूरा किया जा सके।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हाल में उन्होंने आइटीएमएस कार्य का निरीक्षण कर अधिकारियों को जनवरी के पहले सप्ताह तक काम पूरा करने का आदेश दिया था। जिसके बाद इस काम को तेजी से किया जा रहा है। नगर निगम ने इंदिरापुरम में सीवर के पानी को शोधित करने के लिए टीएसटीपी लगाया गया है।

1440 फैक्ट्रियों को पानी आपूर्ति की योजना औद्योगिक क्षेत्र में पानी की लाइन बिछाई है। इससे साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र को 1440 फैक्ट्रियों को पानी की आपूर्ति करने की योजना है। ज्यादातर फैक्ट्रियों को पानी का कनेक्शन मिल चुका है। इस योजना की टेस्टिंग चल रही है। सूत्रों की माने तो जनवरी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इनका शुभारंभ कर सकते हैं।

वहीं, केंद्र सरकार ने सात साल पहले निम्न आय वर्ग के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की थी। करीब छह साल पहले गाजियाबाद में इस योजना के तहत ड्रा भी निकाला गया था। लोगों को आवंटन पत्र मिल चुका है लेकिन अभी तक घरों पर कब्जा नहीं ले पाए हैं।