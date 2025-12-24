Language
    गाजियाबाद वालों के लिए गुड न्यूज, CM योगी जनवरी में कर सकते हैं कई योजनाओं का शुभारंभ

    By Hasin Shahjama Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 10:32 PM (IST)

    गाजियाबाद के निवासियों के लिए खुशखबरी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनवरी में शहर में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ कर सकते हैं। इन योजनाओं से गाजिय ...और पढ़ें

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फाइल फोटो।

    हसीन शाह, गाजियाबाद। जनवरी 2026 में शहर में कई प्रमुख योजनाओं का काम पूरा होने जा रहा है। इन योजनाओं का काम अंतिम चरण में चल रहा है। माना जा रहा है कि इन योजनाओं का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर सकते हैं। इनमें प्रमुख रूप से आवासीय योजनाएं, औद्योगिक क्षेत्र को सीवर का शोधित पानी उपलब्ध कराना और आइटीएमएस आदि योजनाएं शामिल हैं। इन योजनाओं के शुरू होने पर जिले लोगों को लोगों को फायदा होगा। उधर भाजपा कार्यकर्ता सरकार की उपलब्धियों को लेकर प्रचार-प्रचसार में जुट हुए हैं।

    आइटीएमएस का कार्य भी अंतिम चारण में चल रहा है। जनवरी तक काम पूरा होने की उम्मीद है। शहर में 1500 से कैमरे कंट्रोल रूम से जोड़े जा रहे हैं। नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक इस काम की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जिससे काम समय पर पूरा किया जा सके।

    हाल में उन्होंने आइटीएमएस कार्य का निरीक्षण कर अधिकारियों को जनवरी के पहले सप्ताह तक काम पूरा करने का आदेश दिया था। जिसके बाद इस काम को तेजी से किया जा रहा है। नगर निगम ने इंदिरापुरम में सीवर के पानी को शोधित करने के लिए टीएसटीपी लगाया गया है।

    1440 फैक्ट्रियों को पानी आपूर्ति की योजना

    औद्योगिक क्षेत्र में पानी की लाइन बिछाई है। इससे साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र को 1440 फैक्ट्रियों को पानी की आपूर्ति करने की योजना है। ज्यादातर फैक्ट्रियों को पानी का कनेक्शन मिल चुका है। इस योजना की टेस्टिंग चल रही है। सूत्रों की माने तो जनवरी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इनका शुभारंभ कर सकते हैं।

    वहीं, केंद्र सरकार ने सात साल पहले निम्न आय वर्ग के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की थी। करीब छह साल पहले गाजियाबाद में इस योजना के तहत ड्रा भी निकाला गया था। लोगों को आवंटन पत्र मिल चुका है लेकिन अभी तक घरों पर कब्जा नहीं ले पाए हैं।

    डासना, प्रताप विहार, नूर नगर, निवाड़ी में आवासीय योजनाएं बनी है। जनवरी में मुख्यमंत्री इन आवासों की चौबी सौंप सकते हैं। हालांकि अभी प्रशासन ने मुख्यमंत्री के आने और योजनाओं का शुभारंभ करने के संबंध में आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।

    भाजपा कार्यकर्ता उपलब्धियों को गिना रहे : शहर के लोग गिरते भूजल को लेकर चिंतित है। ऐसे में भाजपा सरकार में हुए विकास कार्यों को लेकर कार्यकर्ता जनता के बीच जा रहे हैं। आइटीएमएस भी प्रदेश सरकार की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। इसी तरह गिरते भूजल स्तर को सुधारने के लिए किए जा रहे कार्य भी बड़ी उपलब्धि है।

    भाजपा सरकार में लगातार विकास कार्य हो रहे हैं। इसी के क्रम में आइटीएमएस, टीएसटीपी और कई आवासीय योजनाएं कार्य लगभग पूरा हो गया है। इस तरह जिले में विकास की प्रक्रिया निरंतर जारी रहेगी।


    -

    अतुल गर्ग, सांसद