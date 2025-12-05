Language
    गाजियाबाद में CM योगी आदित्यनाथ कर सकते हैं बड़ी बैठक, इस दिन हो सकती है मेरठ मंडल की समीक्षा

    By Neeraj Tiwari Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 10:26 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद में मेरठ मंडल की समीक्षा बैठक कर सकते हैं। इस बैठक में विकास कार्यों और कानून व्यवस्था पर चर्चा ह ...और पढ़ें

    उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आठ दिसंबर को गाजियाबाद आ सकते हैं। उनके आगमन को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड़ पर है। जल्द ही सीएम के आगमन को लेकर प्रोग्राम भी जारी होने की उम्मीद है।

    मुख्यमंत्री ने दो दिन पहले आनलाइन बैठक में प्रदेश के सभी मंडलों में एसआइआर के कार्यक्रम की समीक्षा बैठक के निर्देश दिए थे। इसी क्रम में आठ दिसंबर को उनके ग़ाज़ियाबाद आने की सूचना है। यहां पर मेरठ मंडल में एसआईआर के कार्य की समीक्षा बैठक कर सकते हैं। इसके बाद वह दिल्ली भी जा सकते हैं।

    सिटी मजिस्ट्रेट संतोष उपाध्याय का कहना है कि आठ दिसंबर को ग़ाज़ियाबाद में सीएम के आगमन को लेकर शासन स्तर से अलर्ट जारी हुआ है, अभी कोई आधिकारिक सूचना नही मिली है।

