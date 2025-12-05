गाजियाबाद में CM योगी आदित्यनाथ कर सकते हैं बड़ी बैठक, इस दिन हो सकती है मेरठ मंडल की समीक्षा

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आठ दिसंबर को गाजियाबाद आ सकते हैं। उनके आगमन को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड़ पर है। जल्द ही सीएम के आगमन को लेकर प्रोग्राम भी जारी होने की उम्मीद है।

