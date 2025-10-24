छठ पूजा: गाजियाबाद में 27 और 28 को रहेगा रूट डायवर्जन, ड्राेन के जरिये पुलिस रखेगी निगरानी
गाजियाबाद पुलिस छठ पूजा पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सतर्क है। सभी छठ घाटों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और ड्रोन से निगरानी की जाएगी। हिंडन नदी तट पर सबसे अधिक भीड़ होने की संभावना है, इसलिए वहां एक हजार से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। 27 और 28 अक्टूबर को जीटी रोड पर डायवर्जन रहेगा। अन्य भीड़भाड़ वाले स्थानों पर भी पुलिस की निगाह रहेगी।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। छठ पूजा पर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था सख्त रखने की तैयारी की है। पुलिस आयुक्त ने सभी छठ घाटों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने और ड्रोन से निगरानी के निर्देश दिए हैं। पुलिस 27 और 28 अक्टूबर के लिए जीटी रोड पर रूट डायवर्जन शनिवार को जारी करेगी।
27 अक्टूबर की दोपहर दो बजे से देर शाम तक डायवर्जन रहेगा जबकि 28 अक्टूबर को तड़के चार बजे से दोपहर 12 बजे तक डायवर्जन किया जाएगा। इस दौरान हिंडन नदी तट पर भारी संख्या में श्रद्धालु आएंगे। पुलिस ने हिंडन छठ घाटों पर सुरक्षा को लेकर भी प्लान बनाया है।
एक हजार से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाएगा। सीसीटीवी कैमरे के साथ ही ड्रोन से पूरे क्षत्र की निगरानी की जाएगी। श्रद्धालुओं की सर्वाधिक भीड़ हिंडन छठ घाट पर रहती है। दो दिन घाट पर मेले जैसा माहौल रहेगा। इसे देखते हुए सबसे ज्यादा पुलिसकर्मी हिंडन छठ घाट पर ही तैनात किए जाएंगे।
इसके अलावा शालीमार गार्डन, अर्थला, मुरादनगर, मोदीनगर समेत ट्रांस हिंडन की सोसायटियों में छठ पर भीड़ रहती है। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त आलाेक प्रियदर्शी के मुताबिक छठ पर पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगा दी गई हैं। भीड़भाड़ वाले स्थानों पर पुलिस की निगाह रहेगी। ड्रोन से भी निगरानी की जाएगी।
