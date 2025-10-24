गाजियाबाद आ रहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु, इन मार्गों पर रहेगा डायवर्जन; ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के गाजियाबाद दौरे के चलते ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। कुछ रास्तों पर डायवर्जन रहेगा, जिससे यातायात प्रभावित हो सकता है। पुलिस ने लोगों से वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करने की अपील की है। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है।
जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। रविवार को इंदिरापुरम स्थित यशोदा मेडिसिटी का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु करेंगी। इस दौरान रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत अन्य वीवीआइपी शामिल रहेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर रविवार को ट्रांस हिंडन क्षेत्र में विभिन्न मार्गाें पर रूट डायवर्जन रहेगा। यातायात पुलिस ने रूट डायवर्जन का प्लान जारी कर दिया है। डीसीपी यातायात त्रिगुण बिसेन ने बताया कि रूट डायवर्जन सुबह सात बजे से लेकर कार्यक्रम समाप्ति तक रहेगा।
इन मार्गाें पर रहेगा रूट डायवर्जन
- भोपुरा, तुलसी निकेतन से हिंडन एयरफोर्स गोलचक्कर की तरफ सभी प्रकार के भारी वाणिज्यिक वाहनों का संचालन पूरी तरह से बंद रहेगा। यह वाहन करनगेट गोल चक्कर से बीकानेर गोल चक्कर का प्रयोग कर मोहननगर होते हुए अपने गंतव्य को जायेंगे।
- सीआइएसएफ टी-प्वाइंट से वसुंधरा की ओर सभी प्रकार के भारी वाहनों का संचालन पूरी तरह से बंद रहेगा। यह वाहन सीआइएसएफ टी-प्वाइंट से एनएच-9 होते हुए आगे जाएंगे।
- वसुंधरा से सीआइएसएफ टी-प्वाइंट की तरफ भी भारी वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। यह सभी वाहन वसुंधरा से डाबर होते हुए यूपी गेट व एनएच-9 की तरफ जाएंगे।
- वीवीआइपी कार्यक्रम के चलते वसुंधरा से सीआइएसएफ टी-प्वाइंट तक हल्के व मध्यम वाहनों को आवश्यकता अनुसार रोका जाएगा और संचालन किया जाएगा।
