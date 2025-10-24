छठ पर्व को लेकर सज रहा बाजार, गाजियाबाद में 120 रुपये में बिक रहा एक सूप

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। छठ पर्व को लेकर गाजियाबाद में बाजार सजने लगा है। यहां पर सूप से लेकर फल तक बिक्री के लिए दिल्ली स्थित आजादपुर सब्जी मंडी से लाया गया है। हालांकि, अभी खरीदारों की संख्या कम नजर आ रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

श्रद्धालुओं के लिए छठ पर्व में ऑफलाइन के साथ ही ऑनलाइन माध्यम से भी खरीदारी का विकल्प है। श्रद्धालु अपनी सुविधा और दाम में अंतर के हिसाब से खरीदारी कर सकते हैं।



पुराना बस अड्डा के पास स्थित सब्जी मंडी में दुकानदार इमरान ने बताया कि बांस के एक सूप को 120 रुपये में बेचा जा रहा है, आजादपुर सब्जी मंडी से ही सूप की खरीद 90 रुपये की पड़ रही है। पिछले साल के मुकाबले इस बार सूप की कीमत 20 से 30 रुपये तक बढ़ी है।