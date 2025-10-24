Language
    छठ पर्व को लेकर सज रहा बाजार, गाजियाबाद में 120 रुपये में बिक रहा एक सूप

    By Abhishek Singh Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 04:03 PM (IST)

    गाजियाबाद में छठ पर्व की तैयारी शुरू हो गई है, जिससे बाजार सजने लगे हैं। दिल्ली के आजादपुर मंडी से फल और सूप लाए जा रहे हैं, पर अभी ग्राहक कम हैं। श्रद्धालुओं के पास ऑफलाइन और ऑनलाइन खरीदारी के विकल्प हैं। बाजार में बांस का सूप 120 रुपये में बिक रहा है, जबकि शकरकंदी और अनानास भी उपलब्ध हैं। छठ पूजा के लिए आवश्यक लगभग 50 सामग्रियों की खरीदारी की जा रही है।

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। छठ पर्व को लेकर गाजियाबाद में बाजार सजने लगा है। यहां पर सूप से लेकर फल तक बिक्री के लिए दिल्ली स्थित आजादपुर सब्जी मंडी से लाया गया है। हालांकि, अभी खरीदारों की संख्या कम नजर आ रही है।

    श्रद्धालुओं के लिए छठ पर्व में ऑफलाइन के साथ ही ऑनलाइन माध्यम से भी खरीदारी का विकल्प है। श्रद्धालु अपनी सुविधा और दाम में अंतर के हिसाब से खरीदारी कर सकते हैं।

    पुराना बस अड्डा के पास स्थित सब्जी मंडी में दुकानदार इमरान ने बताया कि बांस के एक सूप को 120 रुपये में बेचा जा रहा है, आजादपुर सब्जी मंडी से ही सूप की खरीद 90 रुपये की पड़ रही है। पिछले साल के मुकाबले इस बार सूप की कीमत 20 से 30 रुपये तक बढ़ी है।

    इसके अलावा 10 रुपये पीस के हिसाब से शकरकंदी और 50 रुपये प्रति पीस के हिसाब से अनानास की बिक्री की जा रही है। श्रद्धालु शनि कुमार ने बताया कि छठ पूजा के दौरान सूप, फल, शकरकंदी, नारियल सहित लगभग 50 सामग्री की खरीद की जाती है।

    पूजा से जुड़ी ज्यादातर सामग्री इन दिनों बाजार में उपलब्ध है, यदि कोई सामग्री बाजार में नहीं मिल रही है तो ऑनलाइन प्लेटफार्म के माध्यम से खरीदारी की जा सकती है।