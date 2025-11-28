Language
    SIR in UP: काम में लापरवाही पड़ी भारी, गाजियाबाद में 21 BLO के खिलाफ मुकदमा दर्ज

    By Vinit Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 10:42 AM (IST)

    गाजियाबाद में निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण कार्यक्रम में लापरवाही बरतने पर 21 बीएलओ के खिलाफ सिहानी गेट थाने में केस दर्ज किया गया है। निर्वाचन प्रभारी आलोक कुमार यादव की शिकायत पर यह कार्रवाई हुई। बीएलओ पर गणना प्रपत्र एकत्रित न करने और ऑनलाइन फीडिंग में लापरवाही का आरोप है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद में निर्वाचक नामावलियों कर विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम में लापरवाही बरतने वाले 21 बीएलओ के खिलाफ सिहानी गेट थाने में केस दर्ज कराया गया है। प्रभारी निर्वाचन आलोक कुमार यादव की शिकायत पर केस दर्ज किया गया है।

    आरोप है कि बीएलओ अभियान के तहत गणना प्रपत्र एकत्रित कर ऑनलाइन फीड कराने में लापरवाही बरत रहे हैं। आरोपी बीएलओ शिक्षक, विद्युत निगम, जीडीए, नगर निगम और लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी हैं।

    नायब तहसीलदार आलोक यादव ने सिहानी गेट थाने में केस दर्ज कराते हुए बताया कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विषेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत बीएलओ को चार नवंबर से चार दिसंबर तक मतदाताओं के घर-घर जाकर गणना प्रपत्र प्राप्त करने के निर्देश दिए थे। लेकिन कुछ बीएलओ अपने कार्य में लापरवाही बरत रहे हैं और अभियान में सहयोग नहीं कर रहे हैं।

    नायब तहसीलदार ने लापरवाही बरतने वाले बीएलओ सुनीता शुक्ला, रेनू कुमारी, अनुराधा, अर्चना, चंद्रपाल सिंह, मिलिंद कुमार, मनीष सिशोदिया, दिग्विजय सिंह, अजय कुमार, विनिता, मुकेश गुप्ता, अंकित नागर, राकेश कुमार, सुशील कुमार, पीयूष शर्मा, अरुण कुमार, अनिल कुमार, शशि प्रभा, सीरीन फात्मा और सुनीता पाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।

    एसीपी नंदग्राम उपासना पांडेय का कहना है कि शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर लिया गया है। जांच के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।